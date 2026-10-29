Trước ngày khai thác sân bay Long Thành

Một nút giao hiện đại trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Nhiều hạng mục trọng yếu chậm tiến độ

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV-chủ đầu tư dự án), tính đến giữa tháng 10, các công trình thuộc dự án thành phần 3 - Nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành xây dựng, 12 gói còn lại thì có 8 gói có khả năng hoàn thành trong tháng 12 như: Đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn, sân đỗ tàu bay; đường cất hạ cánh thứ 2; sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách; hệ thống cung cấp nhiên liệu,…

Tuy nhiên, còn 4 gói thầu trọng yếu rất khó hoàn thành trong tháng 12 tới gồm: Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hiện mới đạt hơn 80%; Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ đạt hơn 47%; Nhà ga hành khách đạt khoảng 83%.

Các gói thầu, hạng mục có nguy cơ không bảo đảm tiến độ hoàn thiện toàn bộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đưa vào khai thác đồng bộ của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo mục tiêu của dự án.

Ngoài ra, hệ thống thiết bị tại Trung tâm năng lượng cũng chưa lắp đặt xong và chưa chạy thử đơn động, liên động có tải, trong khi đây được coi là điều kiện tiên quyết để khai thác nhà ga hành khách.

Theo đánh giá tổng thể từ phía Bộ Xây dựng, tiến độ hoàn thành các gói thầu đến hết tháng 11 để đưa công trình vào khai thác đang tiềm ẩn nhiều rủi ro không đáp ứng tiến độ.

Theo thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), đối với các cảng hàng không mới, quy mô lớn và có tính tích hợp cao như Long Thành, chương trình chuẩn bị khai thác (ORAT) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm kiểm tra thiết bị, mà còn kiểm chứng toàn bộ khả năng vận hành thực tế của cả hệ thống.

Tại một số sân bay lớn, quá trình này thường được triển khai kéo dài (thường từ 6 tháng tới 1 năm) trước khi khai thác chính thức và theo nhiều vòng thử nghiệm, không chỉ một đợt thử nghiệm đơn lẻ.

Một chuyên gia hàng không phân tích, đối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, ACV dự kiến triển khai chương trình 55 kịch bản ORAT gồm 3 đợt (từ tháng 9 đến tháng 12/2026). Thời gian ORAT như vậy là quá ngắn đối với một cảng hàng không quy mô lớn, phức tạp như Long Thành, bị giảm thời gian dự phòng để xử lý các lỗi phát sinh, đặc biệt với các lỗi chỉ xuất hiện khi vận hành đồng thời nhiều hệ thống hoặc khi triển khai trên thực tế. Do đó, chuyên gia khuyến cáo cần đánh giá thận trọng về rủi ro kỹ thuật và khai thác của phương án, bảo đảm mọi khiếm khuyết phải được khắc phục, xác nhận đủ điều kiện trước khi chuyển sang khai thác thương mại.

Bảo đảm chất lượng dịch vụ

Đầu tháng 10 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thị sát, kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công dự án, đã yêu cầu các đơn vị liên quan thi công nước rút, tăng tốc triển khai; kiểm soát chặt tiến độ từng công việc, hạng mục, gói thầu; không chủ quan, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, yêu cầu hoàn thành dự án theo tiến độ được Quốc hội đề ra là rất quan trọng, tuy nhiên yêu cầu cao nhất là công trình phải bảo đảm chất lượng. Đối với một cảng hàng không quốc tế, chất lượng, an ninh, an toàn và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định chuyên ngành là yêu cầu tiên quyết trước khi đưa công trình vào khai thác.

Để đáp ứng mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) vào khai thác tháng 12/2026, ACV cần xác định thời điểm hoàn thành các công trình, hạng mục dự án thành phần 3 để triển khai kết nối toàn bộ hạ tầng cần thiết, thực hiện thủ tục nghiệm thu xây dựng, cấp phép môi trường, an ninh, chuyên ngành hàng không theo quy định.