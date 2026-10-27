Trước ngày khai thác, kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất thế nào?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp vận tải nghiên cứu phương án kết nối giao thông, tổ chức vận chuyển hành khách giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Mục tiêu là bảo đảm việc đi lại thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Theo ACV, kết nối giao thông giữa TP.HCM và sân bay Long Thành là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả khai thác trong giai đoạn đầu. Phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TP.HCM và khu vực lân cận.

Hiện dự án sân bay Long Thành đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng. (Ảnh: Lương Ý)

Nghiên cứu tuyến vận chuyển trực tiếp giữa ２sân bay

Trong giai đoạn đầu, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, hành khách di chuyển giữa TP.HCM và sân bay Long Thành chủ yếu bằng đường bộ.

Hai hướng tuyến dự kiến tiếp cận sân bay gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và Quốc lộ 25C; hoặc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kết hợp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao kết nối vào sân bay.

Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, đường Vành đai 3 cũng sẽ là một trong những tuyến giao thông kết nối quan trọng. (Ảnh: Lương Ý)

Các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng giao thông và địa phương liên quan đang nghiên cứu giải pháp tổ chức lưu thông đồng bộ, điều tiết phương tiện từ xa và phát triển vận tải công cộng có sức chở lớn, giúp hành khách chủ động thời gian di chuyển.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tổ chức các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua hệ thống đường cao tốc hiện hữu, phục vụ hành khách nối chuyến và tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi khai thác giữa 2 sân bay.

Bên cạnh đó, ACV phối hợp với các sở, ngành TP.HCM nghiên cứu mạng lưới xe buýt, xe khách, xe trung chuyển và các loại hình vận tải công cộng khác.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến đường huyết mạch kết nối sân bay Long Thành cũng đang tăng tốc về đích. (Ảnh: Lương Ý)

Đối với hành khách nối chuyến giữa 2 sân bay, phương án xe trung chuyển chạy thẳng, có tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch bay cũng đang được nghiên cứu.

ACV đồng thời tính đến việc bố trí quầy hướng dẫn, biển chỉ dẫn tại nhà ga và cung cấp thông tin về phương tiện, lịch trình di chuyển. Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp nghiên cứu giải pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh cho hành khách nối chuyến.

Long Thành chạy đua hoàn thiện các hạng mục

Song song với công tác chuẩn bị kết nối giao thông, các hạng mục phục vụ khai thác thương mại sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo ACV, tính đến ngày 9/10, các công trình thuộc Dự án thành phần 3 - nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác sân bay - đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được triển khai.

Diện mạo mới của sân bay Long Thành trong thời điểm khai thác.

Các hạng mục lớn như nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe đang được tập trung thi công, hoàn thiện. Phần lớn các gói thầu đang triển khai được đánh giá có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành nghiệm thu trong tháng 11. Thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nhân lực khai thác dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm nay.

Về phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Long Thành, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế; Vietjet Air dự kiến triển khai các đường bay nội địa kết nối sân bay với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Trong các tuyến đường huyết mạch kết nối với sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác trên toàn tuyến. (Ảnh: Lương Ý)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã thông xe toàn tuyến, góp phần kết nối giao thông miền Tây với sân bay Long Thành. (Ảnh: Lương Ý)

Việc phân bổ chuyến bay đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và hãng hàng không phối hợp xây dựng, bảo đảm phù hợp với kế hoạch khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành.

ACV cũng triển khai công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm để kiểm tra hạ tầng, trang thiết bị, quy trình vận hành và nguồn nhân lực, kịp thời khắc phục các tồn tại trước khi sân bay chính thức hoạt động.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, các dịch vụ thiết yếu quanh sân bay như y tế, khách sạn, trường học và khu mua sắm cũng cần tiếp tục được đầu tư để đáp ứng nhu cầu của hành khách, người lao động và chuyên gia.