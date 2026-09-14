Trước ngày kem Tràng Tiền số 35 đóng cửa, hàng dài người xếp hàng ăn lần cuối

Kem Tràng Tiền sẽ dừng bán tại số 35 Tràng Tiền từ ngày 15/9, khép lại một chặng đường gần 70 năm gắn với thương hiệu và ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội."Ăn kem ở đây từ bé", "buồn và tiếc nuối" hay "sẽ nhớ địa chỉ này" là những chia sẻ của người dân khi lần cuối thưởng thức kem Tràng Tiền tại số 35 trước ngày cửa hàng dừng đón khách.

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