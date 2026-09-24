Trước ngày đưa cổ phiếu lên UPCoM, Đông Tây Land làm ăn ra sao?

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 80 triệu cổ phiếu DTR của CTCP Đông Tây Land sẽ bắt đầu giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 25/9/2026. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Đông Tây Land tại thời điểm đăng ký giao dịch trên UPCoM đạt khoảng 840 tỷ đồng.

Động thái đưa cổ phiếu lên UPCoM diễn ra trong bối cảnh Đông Tây Land ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Sau khi doanh thu tăng trưởng trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026, với mức tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoàn thành 11% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đông Tây Land ghi nhận doanh thu thuần 259,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới bất động sản đạt 238,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 92% tổng doanh thu. Các hoạt động kinh doanh khác đóng góp 21,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% doanh thu thuần trong kỳ.

Lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, tăng khoảng 20 lần so với cùng kỳ.

Tuy lợi nhuận ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Đông Tây Land vẫn còn cách khá xa mục tiêu đề ra cho cả năm. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, công ty đặt mục tiêu doanh thu 860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Theo đó, Đông Tây Land mới hoàn thành khoảng 30% kế hoạch doanh thu và 11% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh của DTR và kế hoạch năm 2026.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đông Tây Land đạt khoảng 1.396 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 418 tỷ đồng, giảm khoảng 29%.

Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ở mức 252 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ khoảng 311 tỷ đồng đầu năm xuống còn 138,3 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Trong cơ cấu phải thu ngắn hạn, phải thu khách hàng khoảng 75 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác khoảng 47 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn khoảng 41 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng nhẹ lên 29,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản dự phòng này chủ yếu liên quan đến CTCP Đầu tư TM Navireal và Công ty TNHH Đầu tư và Môi giới BĐS Khải Hoàn, với giá trị gốc lần lượt khoảng 17,6 tỷ đồng và 5,4 tỷ đồng. Hai khoản phải thu này đều được trích lập dự phòng 100%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là các khoản phí hoa hồng môi giới mà công ty đã ứng trước cho đối tác và đã quá hạn trên 3 năm.

Về nguồn vốn, tại cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Đông Tây Land đạt khoảng 534 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 333 tỷ đồng và nợ dài hạn khoảng 210 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đông Tây Land đạt khoảng 853 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các công ty con không được khả quan

Bên cạnh kết quả kinh doanh của công ty mẹ, tại bản cáo bạch công bố thông tin kết thúc ngày 31/12/2025 cũng đề cập đến tình hình hoạt động của các công ty con và công ty liên kết thuộc Đông Tây Land.

Theo báo cáo, một số công ty con ghi nhận lỗ trong năm 2025, đồng thời phát sinh tình trạng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Kim Sa (nắm 98% vốn) ghi nhận khoản lỗ thuần 10,99 tỷ đồng trong năm 2025. Tại ngày 31/12/2025, khoản lỗ lũy kế của công ty đạt 47,99 tỷ đồng, trong khi tổng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 44,64 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đông Tây Holding (nắm gần 99% vốn), ghi nhận khoản lỗ thuần 628,7 triệu đồng trong năm 2025. Khoản lỗ lũy kế tại cuối năm đạt 716,2 triệu đồng, còn nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 335 triệu đồng.

Đối với các công ty liên kết, tình hình tài chính có sự phân hóa. CTCP Bất động sản Đông Tây Property (nắm giữ gần 38% vốn), ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1,91 tỷ đồng trong năm 2025. Tuy nhiên, lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2025 vẫn ở mức 1,94 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Đông Tây Property đạt 9,54 tỷ đồng, tương ứng tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ phải trả là 7,53 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 2,01 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Đông Sinh Tây Land Phú Mỹ Hưng (nắm giữ 35% vốn), ghi nhận lợi nhuận sau thuế 352,5 triệu đồng trong năm 2025. Dù vậy, công ty vẫn có lỗ lũy kế 1,60 tỷ đồng tại cuối năm. Tổng tài sản và tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đạt 4,94 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 1,54 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 3,40 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán đã nhấn mạnh vấn đề liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Du Lịch Kim Sa và Đông Tây holding. Theo đó, cả hai công ty đang phát sinh các khoản lỗ và khả năng tiếp tục hoạt động phụ thuộc vào việc nhận được hỗ trợ tài chính từ Đông Tây Land.

Về phía Đông Tây Land, doanh nghiệp xác nhận sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các công ty con, nhằm đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn.

Bên cạnh vấn đề trên, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập đầy đủ thư xác nhận công nợ của Đông Tây Land tại thời điểm 31/12/2025.

Cụ thể, các khoản mục không thu thập được xác nhận gồm phải thu ngắn hạn của khách hàng 7,80 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 29,91 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác 21,00 tỷ đồng.

Kiểm toán cho biết đã thực hiện các thủ tục thay thế nhưng vẫn không thu thập được các hồ sơ như hợp đồng, cam kết hoặc chứng từ thanh toán sau niên độ để xác định tính hiện hữu, tính chính xác, thời hạn thu hồi và thời hạn thanh toán của các khoản công nợ này.

Do đó, kiểm toán chưa có đủ thông tin để xác định liệu các số liệu trên có cần điều chỉnh hay không, cũng như mức độ ảnh hưởng của các khoản mục này đến báo cáo tài chính riêng của Đông Tây Land tại ngày 31/12/2025.

Được thành lập năm 2013, Đông Tây Land đã thực hiện 7 lần tăng vốn điều lệ kể từ khi thành lập, đưa quy mô vốn từ 1 tỷ đồng ban đầu lên 800 tỷ đồng. Cụ thể, công ty được thành lập ngày 5/6/2013 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Thái Bình góp 510 triệu đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ. Đến ngày 19/9/2013, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên 6 tỷ đồng. Sau đó, công ty tiếp tục điều chỉnh vốn qua các giai đoạn, lần lượt lên 20 tỷ đồng vào tháng 3/2017, 50 tỷ đồng vào tháng 7/2019 và 100 tỷ đồng vào tháng 11/2019. Tháng 12/2021, Đông Tây Land tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Đến tháng 2/2022, vốn điều lệ tiếp tục được nâng lên 180 tỷ đồng. Lần tăng vốn gần nhất được thực hiện vào ngày 28/11/2022, đưa vốn điều lệ của Đông Tây Land lên 800 tỷ đồng, gấp 800 lần so với mức vốn ban đầu khi thành lập. Về cơ cấu cổ đông, hiện Đông Tây Land có 129 cổ đông. Trong đó, 128 cổ đông không phải cổ đông lớn đang nắm giữ tổng cộng hơn 21,194 triệu cổ phần, tương đương 26,49% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại thuộc về ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, với 58,806 triệu cổ phần, tương ứng 73,51% vốn điều lệ.