Trước ngày bom tấn Avengers: Doomsday ra rạp, đừng bỏ qua bộ ba 'bá khí' này

Marvel đang sở hữu "bộ ba" phim truyền hình đáng chú ý, được đánh giá cao với chất lượng ổn định gồm WandaVision, Agatha All Along và VisionQuest. Dù khai thác những nhân vật khác nhau, cả ba cùng tạo nên một câu chuyện xuyên suốt về gia đình Wanda Maximoff cùng các yếu tố phép thuật, trí tuệ nhân tạo và hành trình tìm kiếm bản sắc.

Với những khán giả đang chờ đợi Avengers: Doomsday, đây cũng là ba dự án nên bổ sung vào danh sách theo dõi để hiểu rõ hơn những mảnh ghép quan trọng của MCU.

Nhiều khán giả và giới chuyên môn khen chuỗi 3 phim phép thuật của Marvel.

Bộ ba chất lượng được giới chuyên môn ưu ái

Mở đầu câu chuyện là WandaVision (2021), đánh dấu một hướng tiếp cận khác biệt của Marvel khi kết hợp phong cách sitcom qua nhiều thập niên với yếu tố siêu anh hùng và tâm lý. Phim xoay quanh Wanda Maximoff và Vision trong cuộc sống gia đình tưởng chừng hoàn hảo tại Westview, trước khi những bí mật dần được hé lộ.

Thông qua đó, Marvel khai thác sâu nỗi đau mất mát, sự đau buồn và quá trình Wanda đối diện với những tổn thương của bản thân. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt 92% điểm giới phê bình và 88% điểm khán giả.

WandaVison cũng giới thiệu đến khán giả phù thủy cổ xưa Agatha Harkness, cũng là nữ chính trong phần tiếp theo Agatha All Along (2024). Nhân vật Agatha (do Kathryn Hahn thủ vai) trở lại với câu chuyện riêng xoay quanh hội phù thủy và hành trình đi tìm Con đường Phù thủy bí ẩn.

Ngoài ra, phim còn giới thiệu Billy Maximoff, một nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện gia đình Wanda. Tác phẩm đạt 84% điểm giới phê bình và 82% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes.

Đến VisionQuest (2026), câu chuyện chuyển trọng tâm sang White Vision, phiên bản được S.W.O.R.D. tái tạo sau những sự kiện trong WandaVision. Không còn ký ức trọn vẹn về cuộc sống bên Wanda, nhân vật phải tìm cách xác định danh tính và khám phá ý nghĩa tồn tại của chính mình.

Sự xuất hiện của Ultron cùng những AI quen thuộc như J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. và E.D.I.T.H. cũng giúp phim kết nối với nhiều giai đoạn trước của MCU. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 79% điểm giới phê bình và 87% điểm khán giả.

Ba dự án quan trọng nên xem trước Avengers: Doomsday

Với những khán giả đang chờ đợi Avengers: Doomsday, bộ ba này đặc biệt quan trọng hơn kỳ vọng vì cung cấp nhiều thông tin chưa được giải quyết trong MCU.

Trước hết, WandaVision giải thích nguồn gốc của White Vision, phiên bản được S.W.O.R.D. tái tạo từ cơ thể Vision sau khi anh hy sinh trong Avengers: Infinity War. Cuộc đối đầu giữa White Vision và bản thể do Wanda tạo ra giúp anh tiếp nhận lại ký ức, nhưng không đồng nghĩa với việc tìm lại hoàn toàn con người cũ.

Trong khi đó, Agatha All Along lại là mắt xích quan trọng để hiểu câu chuyện về hai người con của Wanda. Dự án xác nhận Teen thực chất là Billy Maximoff, đồng thời hé lộ nỗ lực tìm kiếm người anh em song sinh Tommy. Billy sử dụng phép thuật để đưa linh hồn Tommy vào một cơ thể mới, mở đường cho những diễn biến tiếp theo trong VisionQuest. Từ đó, việc Billy nhanh chóng đạt đến hình dạng bản thể Wiccan có vai trò quan trọng, góp phần mang lại hy vọng rằng Scarlet Witch cũng sớm tái xuất và có thể ở phe Doctor Doom như nhiều dự đoán.

Trong Avengers: Doomsday, nhóm phù thủy trợ giúp cho Doom còn được dự đoán có những cái tên như Doctor Strange, Sylvie hay Clea. Hoặc, nhân vật màu tím còn có thể là Agatha ở vũ trụ khác, cho thấy màn cộng tác đáng trông chờ của ả và Scarlet Witch. Vì vậy với lực lượng khủng thế này, việc Wiccan tham gia đội hình để đối chọi với mẹ ruột sẽ là chi tiết đáng trông chờ và hy vọng xảy ra dành cho người xem.