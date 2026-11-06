Trước ngày 30/6/2027, tài khoản ngân hàng phải hoàn thành liên kết VNeID

Theo quy định mới, các tài khoản giao dịch trên nền tảng số thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID. Trong đó, tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/9/2026 có thời hạn đến ngày 30/6/2027, còn tài khoản chứng khoán và mạng xã hội phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Nghị định 320/2026 sửa đổi quy định về định danh và xác thực điện tử, yêu cầu tài khoản giao dịch trên nền tảng số thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Các lĩnh vực thuộc diện áp dụng gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết.

Về thời hạn, các tài khoản được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết với VNeID trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản ngân hàng được gia hạn đến ngày 30/6/2027.

Như vậy, người sử dụng tài khoản chứng khoán, mạng xã hội và các nền tảng thuộc những lĩnh vực còn lại cần lưu ý mốc thời gian cuối năm 2026. Trong khi đó, tài khoản ngân hàng có thêm thời gian để thực hiện việc liên kết, xác thực.

Đối với tài khoản phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và các dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết với VNeID phải được thực hiện trước khi sử dụng, nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện.

Với những lĩnh vực khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải xác thực thông qua VNeID.

Ngoài yêu cầu đối với tài khoản người dùng, các nền tảng số quốc gia cũng phải tích hợp VNeID để phục vụ xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2026.

VNeID hướng tới trở thành siêu ứng dụng quốc gia

Theo Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045", VNeID được định hướng trở thành siêu ứng dụng, giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đến năm 2030, người có tài khoản VNeID mức 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Khoảng 70% tiện ích, dịch vụ được đặt mục tiêu ứng dụng AI, đồng thời mở rộng thanh toán không tiền mặt và thanh toán các hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo.