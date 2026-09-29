Trước ngày 30.10: 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ được tích hợp trên VNeID

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sau khi được kiện toàn vào ngày 28.9.

Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30.10.2026. Ảnh: chinhphu.vn

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra nhằm đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai Đề án 06.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT phải triển khai đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID. Trong đó, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm làm sạch và gắn số định danh cho khoảng 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, với thời hạn hoàn thành trước ngày 30.10.2026.

Việc này không chỉ dừng ở số hóa thông tin văn bằng, chứng chỉ mà còn hướng tới hình thành hồ sơ học tập suốt đời của người học.

Theo Quyết định 88/QĐ-BCĐCP ngày 29.7.2026, dữ liệu học sinh, sinh viên được tạo lập, số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và gắn mã định danh người học với số định danh cá nhân; sau đó kết nối, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp, xác thực và khai thác trên VNeID.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt mục tiêu dữ liệu sau khi được chuẩn hóa phải bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số và hồ sơ học tập suốt đời được tích hợp, xác thực trên VNeID. Các dữ liệu này được định hướng có thể sử dụng thay thế giấy tờ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, việc tích hợp dữ liệu giáo dục trên VNeID được thực hiện theo lộ trình, trong đó trước ngày 30.10.2026 phải hoàn thành việc tích hợp, xác thực văn bằng, chứng chỉ số và hồ sơ học tập theo nhiệm vụ được giao.

Sau mốc này, việc mở rộng làm sạch dữ liệu lịch sử tiếp tục được thực hiện, với thời hạn hoàn thành trước ngày 31.12.2026, ưu tiên nhóm người học từ 16 đến 22 tuổi.

Việc đưa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ lên VNeID nằm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và tăng cường khai thác dữ liệu phục vụ người dân.

Khi thông tin được gắn với số định danh cá nhân và xác thực trên hệ thống, người dân có thêm cơ sở để sử dụng dữ liệu điện tử trong các thủ tục phù hợp, qua đó từng bước giảm yêu cầu cung cấp lại những giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.