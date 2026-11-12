Trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành khung kiến trúc số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn về lĩnh vực khoa hoạc công nghệ chiều 12/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại phiên chất vấn lĩnh vực này, đã có 29 đại biểu chất vấn, 4 đại biểu tranh luận tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong thời gian hơn 120 phút, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tham gia trả lời, giải trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm.

Hoàn thành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đã được xác định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật.

Khẩn trương chuẩn hóa hướng dẫn về quy chuẩn, định mức, khoán chi, việc cấp kinh phí qua Quỹ đổi mới sáng tạo và thử nghiệm có kiểm soát. Rà soát, xử lý dứt điểm số kinh phí chưa phân bổ chi tiết; bố trí kinh phí trên cơ sở nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm, tiến độ và đơn vị sử dụng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, phối hợp xây dựng cơ chế huy động và thoái vốn, theo dõi riêng vốn cam kết và vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng, tiến độ cung cấp; trước ngày 29/1/2027, các bộ, ngành, địa phương hoàn thành khung kiến trúc số.

Phát triển đồng bộ nhân lực, dữ liệu, hạ tầng tính toán, năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và hệ sinh thái doanh nghiệp AI của Việt Nam.

Trong năm 2027, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và năng lực đánh giá đối với hệ thống AI có rủi ro cao. Đẩy mạnh phối hợp để phổ cập kỹ năng AI trong toàn dân; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.