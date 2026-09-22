Trước ngày 1/10 phải hoàn thiện đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập - Ảnh: CP

Toàn quốc có 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo đó, sáng 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập.

Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, tổng hợp của Bộ GDĐT cho biết, về kết quả sắp xếp cơ sở GDNN cả nước tính đến ngày 31/7/2026, GDNN công lập có tổng số 313 cơ sở, trong đó có 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Tính đến ngày 18/9/2026, toàn quốc có 281 cơ sở GDNN công lập, trong đó: 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở GDNN (tương ứng giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm ngày 31/7/2026.

Phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục được triển khai. Dự kiến đến ngày 1/10/2026, sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; sắp xếp để giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương.

Phó Thủ tướng cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, cấp thiết và phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn - Ảnh: CP

Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, cấp thiết và phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ sở GDNN trực thuộc, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện 3 việc.

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở GDNN thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ phương án đối với từng cơ sở: Giữ nguyên và tiếp tục thuộc bộ, ngành; sáp nhập; tổ chức lại; giải thể hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý.

Thứ hai, hoàn thiện hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng đối với các cơ sở sáp nhập, giải thể, gửi Bộ GDĐT thẩm định để xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10. Hoàn thiện hồ sơ chuyển giao cơ sở GDNN trực thuộc về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thứ ba, tổ chức kiện toàn bộ máy, nhân sự, tài chính,... của các cơ sở GDNN sau khi có quyết định sáp nhập.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, tài sản công, kinh phí,... chuyển tiếp sau sắp xếp; bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở GDNN công lập trực thuộc sau sắp xếp. Trong đó xác định rõ cơ sở nào giữ nguyên, cơ sở nào sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành.

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, thống nhất phương án tiếp nhận, chuyển giao cơ sở GDNN; hoàn thiện hồ sơ chuyển giao theo quy định; xác định phương án tổ chức, quản lý, hoạt động của các cơ sở GDNN được tiếp nhận, bảo đảm hoạt động bình thường và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.