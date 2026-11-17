Công trình hỗn hợp CT11, CT12 Kim Văn-Kim Lũ (phường Định Công) là 1 trong 12 công trình, dự án trên địa bàn Hà Nội, phấn đấu hoàn thành các biện pháp khắc phục trong quý IV/2028.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6301/QĐ-Ủy ban nhân dân phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành quyết định.

Kế hoạch đặt mục tiêu xử lý dứt điểm những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm tại 12 công trình, dự án trọng điểm; kiên quyết ngăn chặn tình trạng vi phạm tiếp tục kéo dài hoặc phát sinh sai phạm mới. Cùng với việc xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm, thành phố xác định yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng; đồng thời chú trọng bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu vực dự án.

Nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình triển khai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, kế hoạch phải phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ, xác định cụ thể tiến độ hoàn thành theo từng dự án; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn tuyệt đối cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo. Thành phố đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các khoản chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Xác định 12 công trình, dự án và lộ trình xử lý

Theo Kế hoạch, 12 công trình, dự án thuộc diện tập trung xử lý gồm: Tòa nhà CT6 Kiến Hưng-Bemes (phường Kiến Hưng); Công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh); Tòa nhà CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); Công trình hỗn hợp CT11, CT12 Kim Văn-Kim Lũ (phường Định Công); các tòa nhà VP3, VP5, VP6 và tổ hợp các tòa nhà HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện, thành phố xây dựng lộ trình xử lý theo hai giai đoạn, gắn với những nhiệm vụ cụ thể.

Trong giai đoạn 1, hoàn thành trước ngày 31/12/2027, trọng tâm là tổ chức di dời toàn bộ cư dân ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng; đồng thời hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Giai đoạn 2 phải hoàn thành trong quý IV/2028. Thành phố sẽ tập trung hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, khu sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ triệt để các hạng mục công trình, nhà ở không đủ điều kiện tồn tại; hoàn thành công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị và xác nhận hiện trạng thực tế đối với các công trình tồn tại có điều kiện.

Cùng với đó, các thủ tục cấp mới hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân cũng phải được hoàn tất theo quy định pháp luật.

Việc xác định lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn thể hiện yêu cầu xử lý đồng bộ các vi phạm, từ di dời cư dân, khắc phục công năng công trình chỉnh trang đô thị và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người dân.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí khắc phục hậu quả

Một trong những nguyên tắc quan trọng của Kế hoạch là bảo đảm trách nhiệm tài chính của các chủ đầu tư vi phạm. Theo đó, chủ đầu tư phải chịu toàn bộ kinh phí thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả, chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, cưỡng chế và phá dỡ phát sinh.

Ngân sách Nhà nước chỉ bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý, tổ chức triển khai của cơ quan quản lý nhà nước; không sử dụng ngân sách để thanh toán những khoản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chây ì, thành phố sẽ tham mưu sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm và thực hiện các biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản của chủ đầu tư để xử lý, hoàn trả theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo toàn bộ Kế hoạch; Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ. Công an Thành phố được giao chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án bố trí lực lượng, bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự suốt quá trình đối thoại, di dời, cưỡng chế và phá dỡ.

Đồng thời, các hành vi lợi dụng việc triển khai Nghị quyết để kích động, gây rối hoặc chống người thi hành công vụ sẽ bị kiên quyết xử lý nghiêm.

Với việc xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư cùng lộ trình xử lý cụ thể, Kế hoạch hướng tới giải quyết dứt điểm những tồn tại, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thủ đô.