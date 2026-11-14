Trước kỳ thi đại học: Giám thị Hàn Quốc được tập huấn đặc biệt về kính AI

Đại diện các nhà sản xuất kính thông minh ứng dụng AI giới thiệu thiết bị trong buổi tập huấn dành cho giám thị tại Sở Giáo dục Thủ đô Seoul trước kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc. Ảnh: NEWS1

Chỉ còn 6 ngày trước khi kỳ thi năng lực học tập đại học năm 2027 (còn gọi là Suneung) diễn ra, Sở Giáo dục Thủ đô Seoul vừa tổ chức tập huấn đặc biệt cho các giám thị về cách nhận diện và xử lý trường hợp thí sinh sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhận diện kính AI

Tham gia buổi tập huấn có 239 nhân viên được phân công kiểm tra kính thông minh tại các điểm thi trên địa bàn Seoul. Tại đây, đại diện các nhà sản xuất thiết bị trực tiếp giới thiệu cấu tạo, tính năng và những đặc điểm nhận diện của loại kính này.

Theo hướng dẫn, kính thông minh thường có gọng dày và cồng kềnh hơn kính thông thường, đặc biệt ở phần càng kính. Phía trước gọng thường được tích hợp một camera nhỏ, trong khi hai bên càng kính có các lỗ siêu nhỏ dành cho loa, micro và cổng sạc. Đáng chú ý, những chi tiết này có thể được che giấu bằng các miếng dán màu đen có kích thước chỉ bằng móng tay mà không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

Các nhân viên kiểm tra được trực tiếp quan sát thiết bị, tìm hiểu hình dáng, độ dày gọng kính, vị trí camera và những chi tiết kỹ thuật có thể giúp phát hiện kính thông minh.

Bố trí lực lượng kiểm tra tại toàn bộ điểm thi

Năm nay, Seoul dự kiến tổ chức kỳ thi tại 228 điểm thi, với 4.310 phòng thi thuộc 11 khu vực. Tùy theo quy mô, mỗi điểm thi sẽ bố trí 1-2 nhân viên chuyên trách kiểm tra kính thông minh.

Trên phạm vi toàn quốc, ít nhất một nhân viên kiểm tra chuyên trách sẽ có mặt tại mỗi trong số 1.312 điểm thi Suneung. Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhằm ứng phó với nguy cơ gian lận ngày càng tinh vi khi các thiết bị công nghệ tích hợp AI trở nên phổ biến.

Một người đeo kính thông minh tích hợp AI xem câu hỏi toán học trong đề thi tại buổi tập huấn ở Sở Giáo dục Thủ đô Seoul. Ảnh: NEWS1

Theo quy trình mới nhất, nếu nghi ngờ kính của thí sinh là thiết bị thông minh trước giờ thi, giám thị có thể yêu cầu thí sinh tháo kính và đặt lên bàn. Nhân viên chuyên trách tại điểm thi sẽ tiến hành kiểm tra để xác định thiết bị có tích hợp công nghệ thông minh hay không.

Với những trường hợp chưa thể kết luận rõ ràng, vụ việc sẽ được chuyển đến các phòng điều hành tình huống do cơ quan giáo dục địa phương, Bộ Giáo dục và Viện Chương trình giảng dạy và Đánh giá Hàn Quốc vận hành để phối hợp xử lý.

Đáng chú ý, nếu giám thị phát hiện thiết bị có dấu hiệu đáng ngờ khi thí sinh đang làm bài, việc kiểm tra sẽ không được tiến hành ngay mà phải chờ đến khi buổi thi kết thúc. Quy định này nhằm tránh gây gián đoạn quá trình làm bài của các thí sinh.

Vẫn còn nhiều lo ngại

Mặc dù các biện pháp kiểm soát đã được tăng cường, đại diện các tổ chức giáo viên cho rằng một ngày tập huấn khó có thể bảo đảm nhân viên kiểm tra nhận diện chính xác các loại kính thông minh, nhất là khi thiết bị ngày càng được thiết kế tinh vi và có khả năng ngụy trang.

Đại diện Liên đoàn các nghiệp đoàn giáo viên Hàn Quốc cảnh báo, nếu giám thị phát hiện trường hợp đáng ngờ nhưng nhân viên kiểm tra chuyên trách không phản ứng kịp thời, trách nhiệm xử lý có thể lại dồn lên các giáo viên trực tiếp coi thi.

Tổ chức này đề nghị cơ quan chức năng mở thêm các đợt tập huấn, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp và trao đổi thông tin cụ thể để lực lượng kiểm tra có thể thực hiện nhiệm vụ hiệu quả ngay tại điểm thi.