Trước kỳ điều hành 29/10, Brent vượt 115 USD/thùng, WTI giảm nhẹ

Giàn bơm khai thác dầu thô tại Midland, bang Texas, Mỹ. Ảnh tư liệu: Reuters.

Giá dầu thế giới tăng, tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng 1,44 USD, tương đương 1,3%, lên 115,32 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương 2,9%, chốt phiên ở mức 102,78 USD/thùng.

Sang phiên giao dịch ngày 29/10, giá dầu WTI giảm 0,92 USD, tương đương 0,9%, xuống 101,86 USD/thùng, thu hẹp một phần mức tăng của phiên trước.

Một trong những thông tin đáng chú ý trên thị trường là lượng dầu thô tồn kho thương mại của Mỹ tiếp tục giảm.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 23/10, lượng dầu thô tồn kho thương mại giảm 1,9 triệu thùng, xuống còn 410,6 triệu thùng. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, trong khi giới phân tích trước đó dự báo tồn kho tăng nhẹ.

Cùng kỳ, lượng xăng tồn kho tăng khoảng 3,9 triệu thùng, lên 209,2 triệu thùng. Ngược lại, tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm khoảng 1,5 triệu thùng, xuống 102,8 triệu thùng.

Số liệu tồn kho cho thấy diễn biến cung cầu giữa các nhóm sản phẩm dầu mỏ có sự khác biệt. Việc tồn kho dầu thô giảm hỗ trợ giá dầu, trong khi lượng xăng tồn kho tăng phản ánh nguồn cung xăng trên thị trường Mỹ có phần dồi dào hơn.

Thị trường cũng theo dõi kế hoạch sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+). Theo Reuters, nhóm này dự kiến xem xét mục tiêu sản lượng tháng 12 tại cuộc họp ngày 1/11, với khả năng duy trì mức mục tiêu hiện hành.

Diễn biến giá dầu trong những phiên tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào số liệu tồn kho, nhu cầu tiêu thụ và kế hoạch sản lượng của các nước xuất khẩu dầu lớn.

Giá xăng dầu trong nước chờ kỳ điều hành ngày 29/10

Trong nước, giá xăng dầu sáng 29/10 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành ngày 22/10. Theo đó, giá bán tối đa đối với xăng E5RON92 là 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10RON95-III có giá tối đa 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít.

Trong nước, giá xăng dầu sáng 29/10 tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành gần nhất của Bộ Công Thương. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, giá xăng E10RON95-III thấp hơn xăng E5RON92 là 148 đồng/lít. Theo Bộ Công Thương, chênh lệch này xuất phát từ các yếu tố cấu thành giá cơ sở, trong đó có sự khác biệt về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt giữa hai loại xăng.

Trái với xu hướng giảm của giá xăng, dầu diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 738 đồng/kg, lên 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo lịch, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào chiều 29/10. Mức tăng hoặc giảm sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ tính giá cùng các yếu tố cấu thành giá cơ sở.