Trước kì thi đại học, Hàn Quốc cảnh giác với kính AI

Học sinh một trường trung học ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, ngày 30/9, đếm ngược đến ngày thi Suneung 19/11. Ảnh: Yonhap

Kỳ thi năng lực học tập đại học Hàn Quốc, thường được gọi là Suneung, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh nước này, bởi kết quả thi ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

Theo The Korea Herald, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ yêu cầu giám thị kiểm tra kính của tất cả thí sinh đeo kính trước mỗi buổi thi. Động thái này được đưa ra sau khi hai trường hợp nghi gian lận bằng kính thông minh bị phát hiện tại Đại học Seoul và Đại học Yonsei mới đây, làm dấy lên lo ngại về những thách thức mới trong công tác bảo đảm tính công bằng của các kỳ thi tuyển sinh.

Kính thông minh đặt ra thách thức mới

Theo đài MBC, trong kỳ thi tuyển sinh theo hình thức viết luận của Đại học Seoul ngày 3/10, một giám thị nhận thấy thí sinh đeo kính có gọng dày bất thường nên báo cho hội đồng thi. Qua kiểm tra, chiếc kính được xác định là thiết bị thông minh có tích hợp các chức năng trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, thí sinh này đăng ký vào khoa trí tuệ nhân tạo của trường, nơi có 120 ứng viên cạnh tranh cho 5 suất tuyển sinh. Đại học Seoul đã yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi, đồng thời cấm người này nộp hồ sơ vào trường trong vòng ba năm. Nhà trường cho biết đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện sử dụng kính thông minh để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại trường.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại Đại học Yonsei trong kỳ thi viết luận môn toán hôm 10/10. Theo MBC, thí sinh liên quan đeo kính thông thường trong quá trình kiểm tra trước giờ thi, nhưng chuyển sang sử dụng kính thông minh sau khi bài thi bắt đầu. Khi được giám thị trao đổi sau buổi thi, người này thừa nhận đã đeo thiết bị.

Hai vụ việc liên tiếp cho thấy những thiết bị điện tử có hình thức ngày càng giống vật dụng thông thường đang gây thêm khó khăn cho công tác giám sát phòng thi. Nếu được sử dụng để tiếp nhận thông tin hoặc hỗ trợ giải bài, các thiết bị này có thể tạo ra lợi thế không công bằng cho người dự thi, đồng thời làm suy giảm độ tin cậy của kết quả tuyển sinh.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/10, nghị sĩ Kim Moon-soo sử dụng kính thông minh tích hợp AI để giải một câu hỏi thuộc phần tiếng Anh của kỳ thi Suneung, chứng minh thiết bị này có thể được sử dụng để gian lận. Ảnh: Newsis

Ưu tiên kiểm tra trực tiếp trước mỗi buổi thi

Trước tình hình này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét các biện pháp nhằm ngăn thí sinh sử dụng những thiết bị điện tử khó nhận diện. Một trong những phương án được tính đến là triển khai máy dò tần số vô tuyến để phát hiện thiết bị điện tử bất thường.

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, việc sử dụng loại máy dò này trong kỳ thi năm nay khó bảo đảm độ tin cậy. Kết quả thử nghiệm cho thấy sự khác biệt về điều kiện tại các địa điểm thi có thể dẫn đến sai sót trong quá trình phát hiện thiết bị.

Vì vậy, phương án trước mắt là yêu cầu giám thị trực tiếp kiểm tra kính của tất cả thí sinh đeo kính trước mỗi buổi thi. Biện pháp này nhằm phát hiện những thiết bị có chức năng điện tử được ngụy trang dưới hình thức kính thông thường, đồng thời hạn chế nguy cơ thí sinh thay đổi thiết bị sau khi đã hoàn tất khâu kiểm tra ban đầu.

Dù vậy, việc kiểm tra bằng mắt thường cũng đặt ra yêu cầu về quy trình thực hiện thống nhất, khả năng nhận diện thiết bị và cách xử lý các trường hợp đáng ngờ, nhằm tránh bỏ sót vi phạm hoặc gây ảnh hưởng không cần thiết đến thí sinh.

Trong bối cảnh các thiết bị đeo thông minh ngày càng được tích hợp nhiều tính năng AI, việc bảo đảm tính nghiêm túc của các kỳ thi không còn chỉ phụ thuộc vào những quy định cấm mang tài liệu hay thiết bị liên lạc vào phòng thi. Các cơ quan tổ chức thi cũng phải liên tục điều chỉnh phương thức giám sát để theo kịp sự phát triển của công nghệ.

Với Hàn Quốc, việc tăng cường kiểm tra trước kỳ thi Suneung không chỉ nhằm ngăn chặn gian lận trước mắt, mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của hệ thống tuyển sinh trước những rủi ro do công nghệ mới mang lại.