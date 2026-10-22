Trước khi Thủy Tiên lên tiếng, Công Vinh đã nói rõ về chuyện chia tay

Tin đồn Thủy Tiên và Công Vinh chia tay một lần nữa xuất hiện khi một khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Thay vì bỏ qua, Thủy Tiên trực tiếp phản hồi bằng câu nói đầy bất ngờ: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Cách đáp lại nhẹ nhàng nhưng có phần hài hước của cô lập tức thu hút sự chú ý, bởi đây không phải lần đầu cuộc hôn nhân của cặp đôi bị đặt dấu hỏi.

Trước Thủy Tiên, Công Vinh cũng từng đối diện với tình huống tương tự. Vào tháng 6/2024, nam cựu cầu thủ chia sẻ trên trang cá nhân về việc hai vợ chồng liên tục bị đồn đã đường ai nấy đi. Điều khiến Công Vinh bật cười là những lời đồn trên mạng thậm chí còn khiến bố mẹ hai bên hiểu lầm và gọi điện “giáo huấn” chuyện vợ chồng.

Trước khi Thủy Tiên trực tiếp đáp lại tin đồn chia tay, Công Vinh từng lên tiếng về lời đồn tương tự và cho thấy cả hai không muốn cuộc sống riêng bị chi phối bởi mạng xã hội.

Công Vinh khi đó viết: “Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị”.

Câu chuyện cho thấy những tin đồn về hôn nhân của Thủy Tiên và Công Vinh không phải mới xuất hiện. Đáng nói hơn, ngay cả khi người trong cuộc lên tiếng, họ vẫn khó tránh khỏi những suy đoán tiếp theo. Công Vinh từng nói thẳng: “Không nói thì bảo im lặng là đồng ý, nói thì bảo càng trình bày tin đồn càng đúng. Thế giờ chúng tôi làm thế nào cho đúng”.

Đó cũng là tình thế mà Thủy Tiên đang đối diện ở thời điểm hiện tại. Nếu im lặng, mọi thứ có thể tiếp tục bị diễn giải theo nhiều hướng. Nhưng khi cô trực tiếp phản hồi, câu chuyện lại một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Vì vậy, lựa chọn đáp lại bằng thái độ nhẹ nhàng có lẽ là cách phù hợp nhất với nữ ca sĩ lúc này.

Điểm đáng chú ý là cả Thủy Tiên lẫn Công Vinh đều không lựa chọn cách biến chuyện gia đình thành một cuộc tranh luận kéo dài trên mạng xã hội. Công Vinh từng giải thích khá rõ nhưng sau đó vẫn trở lại cuộc sống bình thường. Thủy Tiên cũng không viết một bài dài để chứng minh hay phản bác, mà chỉ đáp lại đúng vào bình luận đang đặt nghi vấn về hôn nhân của mình.

Sau nhiều năm bên nhau, hai người dường như đã quen với việc cuộc sống riêng thường xuyên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Có những thời điểm họ chủ động chia sẻ, nhưng cũng có lúc lựa chọn im lặng và sống kín tiếng hơn.

Với Thủy Tiên, câu trả lời mới đây vì thế không chỉ là phản ứng trước một bình luận. Nó còn cho thấy nữ ca sĩ đã chọn cách bình thản đối diện với một câu chuyện từng nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống của hai vợ chồng.