Trước khi rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nổi tiếng với những bộ phim truyền hình gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Từ những bộ phim đời thường đến dấu ấn khó quên trên màn ảnh nhỏ

Có những bộ phim đã phát sóng từ nhiều năm trước nhưng mỗi lần nhắc lại, khán giả vẫn nhớ từng nhân vật, từng câu chuyện. Trong đó, "Của để dành" và "Phía trước là bầu trời" là những tác phẩm như vậy. Đằng sau hai bộ phim được nhiều thế hệ khán giả yêu thích có dấu ấn của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Sinh năm 1973, Đỗ Thanh Hải tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Năm 1997, ông bắt đầu gắn bó với VTV trong vai trò đạo diễn phim truyền hình. Đây cũng là giai đoạn ông từng bước khẳng định khả năng kể chuyện bằng những lát cắt gần gũi của cuộc sống.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải .

Bộ phim Xin hãy tin em ra mắt năm 1997 là một trong những tác phẩm đầu tay của Đỗ Thanh Hải. Một năm sau, ông thực hiện Của để dành, bộ phim xoay quanh tình cảm gia đình, tình mẫu tử và những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày. Dù không có quá nhiều tập, tác phẩm vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Đến năm 2001, Phía trước là bầu trời tiếp tục ghi dấu ấn khi kể câu chuyện về những sinh viên mới ra trường, đứng trước những lựa chọn về công việc, tình yêu và tương lai. Những băn khoăn của các nhân vật trong phim cũng là điều nhiều người trẻ từng trải qua, bởi vậy tác phẩm vẫn được nhắc lại sau nhiều năm.

Điểm đáng nhớ trong các bộ phim của Đỗ Thanh Hải là câu chuyện không quá xa vời mà thường bắt đầu từ chính những điều quen thuộc. Đó có thể là tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, những va chạm khi bước vào đời hay những lựa chọn khiến con người trưởng thành hơn.

Sau thời gian trực tiếp làm đạo diễn, Đỗ Thanh Hải chuyển sang công việc quản lý tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Đỗ Thanh Hải từng giữ chức Phó Giám đốc, sau đó làm Giám đốc VFC từ năm 2009.

Hình ảnh đời thường của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Ở vai trò mới, công việc của ông không còn chỉ là dàn dựng một bộ phim mà còn gắn với việc lựa chọn đề tài, tổ chức sản xuất và định hướng phát triển các dự án. Đây là giai đoạn phim truyền hình Việt Nam có nhiều thay đổi, từ cách kể chuyện đến chất lượng hình ảnh và sự đa dạng trong đề tài.

Những bộ phim như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con hay Hoa hồng trên ngực trái lần lượt tạo được sự chú ý. Mỗi tác phẩm khai thác một khía cạnh khác nhau của đời sống, từ hôn nhân, gia đình đến những góc khuất xã hội.

Bên cạnh phim truyện, Đỗ Thanh Hải còn gắn với các chương trình giải trí như Gặp nhau cuối tuần, Thư giãn cuối tuần và Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Những chương trình này góp phần tạo nên một phần ký ức truyền hình của nhiều gia đình Việt Nam.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời khỏi VTV, nhận thử thách mới

Năm 2020, Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó, ông đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc Thường trực, tiếp tục tham gia công tác quản lý và phát triển hoạt động của nhà đài.

Ngày 2/10/2026, VTV công bố quyết định để Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026. Đây là dấu mốc đáng chú ý sau gần ba thập kỷ ông gắn bó với đơn vị truyền hình này.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực và chuyển sang đơn vị mới.

Nhìn lại hành trình của Đỗ Thanh Hải, dấu ấn của ông không chỉ nằm ở những bộ phim từng trực tiếp đạo diễn mà còn ở vai trò quản lý, định hướng sản xuất và góp phần tạo điều kiện để nhiều tác phẩm truyền hình đến gần hơn với công chúng.