Trước khi nhấn nút xả bồn cầu, có một việc chỉ mất vài giây nhưng nhiều người thường bỏ qua

Có người dùng bồn cầu xong sẽ lập tức đóng nắp, trong khi nhiều người giữ nguyên nắp mở rồi xả nước vì cho rằng hai cách chẳng khác nhau là bao. Thậm chí, chiếc nắp bồn cầu đôi khi chỉ được xem là bộ phận mang tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, theo thông tin Toto cung cấp khi trả lời câu hỏi từ trang Grape của Nhật Bản, nếu bồn cầu có nắp, người dùng nên đóng nắp trước khi xả. Lý do khá đơn giản: thao tác này có thể giúp hạn chế nước từ bên trong lòng bồn cầu bắn ra ngoài.

Dù vậy, nhà sản xuất cũng lưu ý không nên quá lo lắng nếu đôi lúc quên đóng nắp. Các mẫu bồn cầu hiện đại đã được thiết kế để hạn chế lượng nước bắn ra ngoài ngay cả khi xả trong trạng thái mở nắp. Các tiêu chuẩn chứng nhận tại Nhật Bản cũng đặt ra yêu cầu liên quan đến lượng nước có thể bắn ra khỏi vành khi xả.

Đóng hay mở nắp bồn cầu trước khi xả nước là chuyện tưởng nhỏ nhưng không ít gia đình vẫn làm theo những cách khác nhau - Ảnh minh hoạ

Chiếc nắp bồn cầu không chỉ để đóng trước khi xả

Theo Toto, ngăn nước bắn ra ngoài thực tế không phải mục đích ban đầu của chiếc nắp. Bộ phận này được thiết kế để hạn chế vật lạ rơi vào lòng bồn cầu, đồng thời giúp thiết bị trông gọn gàng hơn khi không sử dụng.

Với những loại bồn cầu có chức năng sưởi ấm bệ ngồi, đóng nắp còn có thêm tác dụng giữ nhiệt. Nhờ giảm lượng nhiệt thất thoát ra môi trường, thiết bị có thể tiết kiệm một phần điện năng.

Một lý do khác khiến thói quen đóng nắp trước khi xả thường được khuyến khích liên quan đến các giọt nước và hạt nhỏ có thể phát tán trong quá trình xả.

Khi nước được xả với tốc độ cao, chuyển động của dòng nước có thể tạo ra những giọt rất nhỏ thoát khỏi bồn cầu. Vì vậy, đóng nắp là một biện pháp đơn giản giúp tạo thêm một lớp chắn, dù không thể ngăn hoàn toàn các hạt nhỏ phát tán qua những khe hở.

Để giữ vệ sinh, gia đình có thể tạo thói quen đóng nắp trước khi nhấn nút xả và rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi sử dụng nhà vệ sinh - Ảnh minh hoạ

Đóng nắp chỉ mất vài giây, nhưng đừng quên những việc này

Để giữ vệ sinh, gia đình có thể tạo thói quen đóng nắp trước khi nhấn nút xả và rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi sử dụng nhà vệ sinh.

Các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt hay khăn tắm cũng không nên đặt quá sát bồn cầu. Bồn cầu cần được vệ sinh định kỳ, trong đó nên chú ý cả mặt trên và mặt dưới của nắp cũng như những vị trí thường xuyên được chạm tay vào.

Bàn chải cọ bồn cầu sau khi sử dụng cũng cần được làm sạch và để khô thay vì cất ngay khi còn ướt.

Ngoài ra, không nên hình thành thói quen ngồi quá lâu trên bồn cầu để đọc báo hoặc sử dụng điện thoại. Việc kéo dài thời gian đi vệ sinh không mang lại lợi ích và có thể gây áp lực không cần thiết lên vùng hậu môn - trực tràng.

Nhìn chung, nếu bồn cầu có nắp, đóng nắp rồi mới xả nước là một thao tác đơn giản và hợp lý. Nó không phải “lá chắn” tuyệt đối trước vi khuẩn, nhưng có thể giúp hạn chế nước bắn ra ngoài, đồng thời mang lại những lợi ích khác tùy thiết kế của bồn cầu.