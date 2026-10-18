Trước khi ngừng sử dụng điều hòa vào mùa lạnh, đừng bỏ qua chế độ này

Một thao tác đơn giản giúp hạn chế nấm mốc trong điều hòa

Khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh, nhu cầu sử dụng điều hòa của nhiều gia đình giảm đáng kể. Không ít người có thói quen tắt máy, ngắt nguồn điện và chỉ bật trở lại khi thời tiết nóng lên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc ngừng sử dụng điều hòa trong thời gian dài mà không làm khô bên trong thiết bị có thể khiến hơi ẩm tích tụ, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Theo trang Apollo News, một trong những cách đơn giản để hạn chế tình trạng này là sử dụng chế độ quạt gió (Fan) trước khi cho điều hòa tạm ngừng hoạt động.

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Trong quá trình làm lạnh hoặc hút ẩm, bộ trao đổi nhiệt của điều hòa có nhiệt độ thấp hơn không khí xung quanh, khiến hơi nước ngưng tụ trên bề mặt. Phần lớn lượng nước này được dẫn ra ngoài qua đường ống thoát nước, nhưng một phần hơi ẩm vẫn có thể lưu lại bên trong dàn lạnh sau khi tắt máy.

Nếu điều hòa không được sử dụng trong thời gian dài, độ ẩm còn sót lại kết hợp với bụi bẩn tích tụ có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình nhận thấy mùi ẩm mốc khó chịu khi bật điều hòa trở lại sau một thời gian dài không sử dụng.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên làm khô dàn lạnh trước khi cho thiết bị nghỉ trong thời gian dài.

Với các dòng điều hòa hiện đại, có thể sử dụng chức năng tự làm sạch hoặc sấy khô chống nấm mốc được nhà sản xuất tích hợp sẵn. Những chức năng này giúp giảm lượng hơi ẩm còn đọng lại bên trong máy sau quá trình làm lạnh.

Đối với điều hòa thông thường, người dùng có thể chuyển sang chế độ quạt gió (Fan) và để máy hoạt động khoảng 1–2 giờ trước khi tắt hẳn. Khi đó, quạt dàn lạnh tiếp tục vận hành mà không kích hoạt quá trình làm lạnh, giúp không khí lưu chuyển qua các bộ phận bên trong, hỗ trợ làm bay hơi lượng nước còn sót lại.

Dù không thể loại bỏ hoàn toàn nấm mốc, thao tác này góp phần giảm độ ẩm bên trong thiết bị, hạn chế nguy cơ phát sinh mùi khó chịu khi sử dụng trở lại.

Chế độ quạt gió có thực sự tiết kiệm điện?

Không chỉ hữu ích trước khi ngừng sử dụng điều hòa, chế độ quạt gió còn có thể được tận dụng trong những ngày thời tiết giao mùa.

Vào mùa thu, có những thời điểm nhiệt độ không quá cao nhưng không khí trong phòng vẫn tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt. Bật điều hòa ở chế độ làm lạnh có thể khiến căn phòng trở nên quá lạnh, trong khi tắt hoàn toàn lại thiếu sự lưu thông không khí.

Trong trường hợp này, chế độ quạt gió là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Khác với chế độ làm lạnh, khi sử dụng chế độ Fan, máy nén của điều hòa không hoạt động, chỉ có quạt ở dàn lạnh vận hành để tạo luồng không khí lưu chuyển trong phòng.

Do không cần sử dụng máy nén để làm lạnh, lượng điện tiêu thụ ở chế độ quạt gió thường thấp hơn đáng kể so với chế độ làm lạnh thông thường. Mức tiêu thụ điện cụ thể phụ thuộc vào công suất quạt, thiết kế và dòng điều hòa đang sử dụng.

Bên cạnh đó, do điều hòa thường được lắp ở vị trí cao, luồng gió từ thiết bị có thể góp phần phân phối không khí trong phòng. Khi kết hợp với việc mở cửa sổ trong điều kiện thời tiết và chất lượng không khí ngoài trời phù hợp, chế độ này có thể hỗ trợ không khí lưu thông tốt hơn.

Tuy nhiên, người dùng cần hiểu rằng chế độ quạt gió không có chức năng hạ nhiệt độ phòng. Nếu nhiệt độ trong phòng đang cao, luồng gió thổi ra vẫn có nhiệt độ gần tương đương không khí xung quanh. Vì vậy, chế độ này không thể thay thế chức năng làm lạnh khi thời tiết nóng bức.

Ngoài việc sử dụng chế độ quạt gió, các gia đình cũng nên chú ý vệ sinh lưới lọc, kiểm tra đường ống thoát nước và bảo dưỡng điều hòa định kỳ. Nếu thiết bị đã xuất hiện mùi ẩm mốc rõ rệt, chỉ bật quạt gió có thể không đủ để xử lý mà cần kiểm tra, vệ sinh dàn lạnh đúng cách.

Trước khi ngừng sử dụng điều hòa trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, dành thêm thời gian làm khô thiết bị là một thói quen đơn giản, giúp hạn chế tích tụ hơi ẩm và góp phần duy trì điều kiện vận hành tốt khi cần sử dụng trở lại.