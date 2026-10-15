Trước khi nắm 1% vốn tại Eximbank, Viconship cũng sở hữu hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu GEX và VIX

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã chứng khoán: EIB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cập nhật ngày 14/10/2026.

So với lần cập nhật gần nhất, danh sách lần này có thêm sự xuất hiện của một cổ đông pháp nhân mới là CTCP Container Việt Nam (Viconship) với số cổ phần EIB sở hữu là 18,775 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu gần 1,01% vốn điều lệ.

Cổ đông liên quan của Viconship cũng sở hữu 1,247 triệu đơn vị cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn điều lệ.

Viconship xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn của Eximbank tính đến 14/10/2026. Ảnh: EIB

Thành lập năm 1985, Viconship hiện được biết đến là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistics và vận tải container tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính của Viconship thể hiện bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong những năm gần đây, doanh nghiệp cũng tham gia đầu tư chứng khoán kinh doanh. Mã GEX của Tập đoàn GELEX là một trong những mã thường xuyên xuất hiện trong danh mục của Viconship kể từ ít nhất 2024 đến nay.

Tại kỳ báo cáo tài chính bán niên 2026 mới nhất, GEX và VIX (Chứng khoán VIX) là 2 mã duy nhất trong danh mục chứng khoán kinh doanh trị giá hơn 700 tỷ đồng của Viconship.

Tập đoàn GELEX và Chứng khoán VIX cũng là hai pháp nhân khác cũng nắm trên 1% vốn điều lệ của Eximbank, bên cạnh Viconship.

Cụ thể, theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ mà Eximbank vừa cập nhật mới đây, CTCP Tập đoàn GELEX (mã: GEX) là cổ đông lớn duy nhất của nhà băng này với tỷ lệ sở hữu 10% vốn điều lệ, tương ứng khoảng 186,92 triệu đơn vị cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán VIX nắm 90 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,83% vốn điều lệ.