Trước khi 'leo tốp' cùng OSAD và Hà An Huy, 'Như Một Người Dưng' có vòng đời ra sao?

Sau 2 ngày ra mắt, MV Như Một Người Rưng có OSAD và Hà An Huy góp giọng đạt hơn 2,5 triệu lượt xem trên YouTube, "leo" thẳng lên vị trí #1 bảng tổng và hạng mục Âm nhạc của Top Trending YouTube Việt Nam, #10 MV toàn cầu. Ngoài ra, trên mạng xã hội, những thước phim có góc quay độc lạ và ý tưởng hài hước được cắt ra từ MV cũng viral mạnh mẽ.

Đáng chú ý, sau khi ca khúc này được nhiều khán giả biết đến, phiên bản gốc do ca sĩ Nguyễn Thạc Bảo Ngọc hát vào 8 năm trước hay phiên bản do tác giả - ca/nhạc sĩ Thanh Hưng thể hiện vào năm 2024 cũng được "đào lại". Một số netizen bất ngờ khi bản gốc chậm rãi, "suy" bao nhiêu thì bản remake hài và "sống vội" bấy nhiêu. Trên trang cá nhân, Thanh Hưng thích thú chia sẻ: "Yêu cầu Hà An Huy và OSAD giải trình cho anh: Tại sao 2 em làm thế với bài hát của anh?", rồi gật gù thừa nhận "lần đầu người ta nghe nhạc của anh có cảm giác tích cực hơn. Các em đã cứu những người thất tình một bàn thua trông thấy".

Sau ATVNCG 2026, Chủ tịch Mai và Giám đốc Hà có màn bắt tay khiến MXH dậy sóng.

Là một nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc ballad với chủ đề tình đơn phương, thất tình, Thanh Hưng "bỏ túi" kho nhạc trăm triệu lượt xem như Sai Người Sai Thời Điểm, Thay Tôi Yêu Cô Ấy,... Tuy nhiên, khi nói về "vòng đời" của Như Một Người Dưng, nam ca sĩ bày tỏ: "Có lẽ Như Một Người Dưng - bài hát được tôi viết tranh thủ giờ nghỉ trưa ở trường mầm non, lúc còn là thầy dạy tiết âm nhạc, là bài hát hot đi hot lại nhiều nhất trong sự nghiệp viết ca khúc của tôi. Từ bản gốc của Nguyễn Thạc Bảo Ngọc 2018 cho đến những bản cover, remake. Mỗi năm, nó lại kiếm cớ ngoi lên 1 lần".

Thanh Hưng cho biết ca khúc Như Một Người Dưng có sự đặc biệt giữa nhiều sáng tác của anh.

Nhiều khán giả theo dõi hành trình hơn một thập kỷ của Top 10 Vietnam Idol 2012 nhìn nhận rằng những ngày đầu, Như Một Người Dưng thuộc diện "flop". Tuy nhiên, khoảng từ năm 2021, qua bàn tay của các "phù thủy remix - pháp sư drill", phần điệp khúc bắt đầu leo xu hướng, trở thành "chân ái" của "hội đam mê CapCut giật giật". Một bạn fan khiến nam nhạc sĩ "dở khóc dở cười" khi đùa vui "âm nhạc đi trước thời đại nên nhạc của Thanh Hưng khán giả thường thấy hay sau khi ca khúc phát hành được từ 3 - 5 năm".

Dù là một "hit maker" nhưng Thanh Hưng hài hước nhận bản thân là nhạc sĩ flop nhất nhì Việt Nam.

Ca/nhạc sĩ Thanh Hưng, sinh năm 1991, bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 2010 khi trở thành sinh viên chuyên ngành guitar cổ điển tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hai năm sau, Thanh Hưng ghi danh vào cuộc thi Vietnam Idol, dừng chân ở vị trí Top 10, đồng thời gặt hái thêm nhiều giải thưởng về âm nhạc. Cột mốc đưa tên tuổi Thanh Hưng đến gần hơn với khán giả là khi ra mắt ca khúc Sai Người Sai Thời Điểm (2018), Đúng Người Đúng Thời Điểm (2019) sau đó là loạt sáng tác "chạm đáy nỗi buồn".

"Thánh sầu 2" còn "mát tay" khi đứng sau thành công của nhiều ca sĩ như Quân A.P (Ai Là Người Thương Em, 148 triệu view), Quốc Thiên (Vạn Sự Tùy Duyên, 12 triệu view), Khải Đăng (Hôm Nay Em Cưới Rồi, 229 triệu view),...

Thanh Hưng là tác giả của Đóa Phù Dung Cuối Cùng - ca khúc solo Chung kết ATSH 2024 của Đức Phúc, đồng sáng tác Thuận Nước Đẩy Thuyền do S.T Sơn Thạch trình diễn tại Công diễn 4 ATVNCG 2024.