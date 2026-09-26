Trước khi làm gác lửng cho căn nhà, gia chủ cần biết những điều quan trọng này

Vì sao nhà gác lửng ngày càng được ưa chuộng?

Nhà gác lửng là kiểu công trình có thêm một sàn ở cao độ trung gian, nằm giữa tầng trệt và tầng trên. Phần sàn này thường chỉ chiếm một phần diện tích tầng dưới, nhờ đó vẫn giữ được khoảng thông tầng và tạo cảm giác thoáng.

Tùy nhu cầu, gác lửng có thể được sử dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đọc sách, khu sinh hoạt chung hoặc kho. Kiểu thiết kế này khá phổ biến ở nhà cấp 4, nhà ống, nhà phố hoặc nhà kết hợp kinh doanh, đặc biệt tại những nơi có quỹ đất hạn chế.

Ưu điểm lớn nhất của gác lửng là giúp tăng diện tích sử dụng bằng cách tận dụng chiều cao thay vì mở rộng mặt bằng. Với những ngôi nhà có diện tích đất nhỏ, đây là giải pháp giúp bổ sung thêm công năng mà không nhất thiết phải xây một tầng hoàn chỉnh.

Nếu được tính toán ngay từ đầu, chi phí thiết kế gác lửng cũng có thể thấp hơn so với xây thêm tầng. Khoảng thông tầng còn giúp đưa ánh sáng và không khí vào nhà, trong khi gia chủ có thể linh hoạt phân chia công năng.

Chẳng hạn, tầng dưới có thể dành cho phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung; phần gác bố trí phòng ngủ hoặc góc làm việc. Khi nhu cầu thay đổi, không gian này cũng có thể chuyển đổi công năng.

Nhà gác lửng giúp tận dụng chiều cao để tăng diện tích sử dụng cho gia đình

Khi nào nên xây gác lửng cho căn nhà?

Không phải công trình nào cũng cần hoặc phù hợp với gác lửng. Thiết kế này đặc biệt thích hợp với nhà có chiều cao đủ tốt, chiều ngang hạn chế và cần thêm diện tích sử dụng nhưng không muốn hoặc không thể xây thêm tầng. Cụ thể có 3 trường hợp sau:

Nhà cấp 4 có mái cao

Phần gác có thể dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc hoặc kho, trong khi tầng trệt dành cho các hoạt động sinh hoạt chung. Nếu kết hợp mái dốc, cửa sổ cao hoặc giếng trời, không gian có thể vừa thoáng vừa tận dụng tốt chiều cao.

Nhà ống

Kiểu nhà này cũng phù hợp với gác lửng, nhất là khi tầng trệt cần dành nhiều diện tích cho việc kinh doanh, bán hàng hoặc để xe. Gác lửng có thể bổ sung không gian sinh hoạt riêng mà không khiến tầng dưới bị chia nhỏ.

Nhà có trần cao

Ngoài ra, những căn nhà hoặc căn hộ có trần cao cũng có thể cân nhắc thiết kế gác lửng. Tuy nhiên, với công trình cải tạo, việc kiểm tra kết cấu là rất quan trọng để đảm bảo công trình có thể chịu được tải trọng bổ sung.

Gác lửng thích hợp với nhà có chiều cao đủ tốt, chiều ngang hạn chế và cần thêm diện tích sử dụng

Khi nào không nên làm gác lửng?

Gác lửng sẽ phản tác dụng nếu ngôi nhà có trần quá thấp hoặc không đủ điều kiện về ánh sáng và thông gió. Nếu phần gác khiến người sử dụng phải cúi đầu, cầu thang quá dốc, không gian bí hoặc nhiệt độ cao, diện tích tăng thêm có thể đi kèm nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Vì vậy, trước khi quyết định, gia chủ cần cân nhắc chiều cao thực tế của công trình, cách lấy sáng, thông gió, vị trí cầu thang và công năng dự kiến. Đặc biệt với nhà cải tạo, cần đánh giá kết cấu trước khi bổ sung sàn và tải trọng.

Một thiết kế gác lửng hiệu quả không đơn thuần là thêm một mặt sàn, mà phải giúp ngôi nhà có thêm công năng nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng và thuận tiện trong sử dụng.