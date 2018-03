Trước Ibrahimovic, đâu là những ngôi sao Premier League từng chơi tại MLS?

Nhân sự kiện Zlatan Ibrahimović chính thức chuyển tới Galaxy thi đấu, chúng ta hãy cùng điểm lại những ngôi sao Premier League từng chơi tại MLS.

David Beckham

Có lẽ sẽ không sai khi nói Beckham chính là người truyền cảm hứng và mở đường cho trào lưu chuyển tới MLS 'dưỡng già' của nhiều cầu thủ trong 1 thập kỷ qua. Chuyển tới Galaxy vào năm 2007, Beckham không chỉ gặt hái được những thành công về mặt thương mại, mà thực tế về chuyên môn, cựu ngôi sao của Man Utd cũng đã tạo được những dấu ấn rất đáng tự hào.

David Beckham là người mở đầu trao lưu tới MLS 'dưỡng già'

Beckham đã chứng minh cho NHM thấy rằng anh tới MLS không phải để dưỡng già, khi đóng góp rất nhiều vào 2 danh hiệu vô địch MLS, 2 danh hiệu MLS Supporters' Shield của Galaxy trong 5 mùa giải chinh chiến trên đất Mỹ.

Thierry Henry

Tượng đài của Arsenal từng thi đấu tại MLS trong màu áo của New York Red Bulls từ 2010 đến 2014. So với Beckham, thành công mà Henry có được tại nước Mỹ có thể không sánh được, nhưng điều đó không đồng nghĩa huyền thoại người Pháp là một vụ chuyển nhượng không thành công của New York Red Bulls.

Cần biết rằng dù đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Henry vẫn luôn duy trì được khả năng săn bàn cực kỳ ổn định với 51 pha lập công sau 122 lần ra sân. Trước khi chính thức giã từ sự nghiệp vào năm 2014, Henry cũng đã kịp bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình một danh hiệu MLS Supporters' Shield.

Steven Gerrard

Nhận thấy không còn đủ khả năng để cống hiến cho Liverpool, Steven Gerrard đã quyết định chia tay Anfield sau 17 năm gắng bó để chuyển sang Mỹ thi đấu dưới màu áo của LA Galaxy. Khác với Beckham hay Henry, dấu ấn mà Gerrard có được trên đất Mỹ thật sự chẳng được bao nhiêu, để rồi sau hơn 1 năm chính chiến (2015-2016), cựu danh thủ người Anh đã quyết định giải nghệ ở tuổi 35 và trở lại Liverpool tham gia vào công tác huấn luyện.

Video tài năng của Steven Gerrard

Frank Lampard

Cũng giống như Gerrard, sự nghiệp của Frank Lampard tại MLS không kéo dài được quá lâu. Cụ thể cựu tiền vệ của Chelsea chỉ ra sân được 29 lần trong màu áo CLB New York City. Đây cũng là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Lampard trước khi anh chính thức thông báo giải nghệ vào ngày 2/2/2017.

Didier Drogba

Bên cạnh Lampard, 'Voi Rừng' là một tượng đài khác của Chelsea từng chinh chiến tại MLS trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Didier Drogba cũng chỉ chơi tại giải đấu số 1 của nước Mỹ chỉ một mùa giải, nhưng những gì mà anh làm được thật khiến NHM phải ngưỡng mộ. 21 bàn thắng sau 33 lần ra sân trong màu áo Montral Impact, rõ ràng khả năng săn bàn của Drogba không bị mất đi qua nhiều dù đã bước qua bên kia sườn dốc. Lúc này, Voi Rừng vẫn đang tiếp tục thi đấu, nhưng là tại giải đấu cấp thấp của Mỹ - là USL trong màu áo Phoenix Rising, đội bóng mà anh cũng đang nắm không ít cổ phần.