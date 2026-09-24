Trước giờ khai mạc phiên tòa GFDI: An ninh siết chặt, các bị cáo được dẫn giải đến phòng xử

Từ sáng sớm, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng được bố trí tại nhiều vị trí quanh trụ sở TAND TP. Đà Nẵng. Các chốt kiểm soát được triển khai tại cổng, khu vực hành lang và phòng xử nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên tòa.

An ninh được thắt chặt.

Lực lượng CSGT được bố trí bên ngoài Tòa án để điều tiết, phân luồng giao thông, trong khi các lực lượng bảo vệ kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức phiên tòa.

Một xe cứu thương cùng nhân viên y tế được bố trí thường trực tại khu vực Tòa án, sẵn sàng xử lý các tình huống sức khỏe phát sinh trong quá trình xét xử. Nhân viên y tế được bố trí thường trực tại phòng xử, cùng các trang thiết bị, túi dụng cụ y tế phục vụ phiên tòa.

Tại cổng Tòa án, cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn những người tham gia tố tụng thực hiện các thủ tục trước khi vào phòng xử.

Phóng viên, nhà báo có mặt từ sớm để làm thủ tục và chuẩn bị tác nghiệp. Các cán bộ được phân công hướng dẫn phóng viên, người tham gia tố tụng vào đúng khu vực.

Các bị cáo lần lượt được dẫn giải đến phòng xử. Lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ quá trình di chuyển qua các hành lang của Tòa án.

Bên trong khu vực xét xử, lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp được bố trí tại nhiều vị trí. Các bị cáo được sắp xếp theo vị trí quy định trước khi phiên tòa bắt đầu. Tại khu vực phòng xử, các bị cáo đã được đưa vào vị trí, lực lượng bảo vệ tiếp tục duy trì nhiệm vụ trước thời điểm Hội đồng xét xử vào làm việc.

Công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ từ bên ngoài đến bên trong phòng xử, sẵn sàng cho phiên tòa xét xử vụ án GFDI.

Một điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị là Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công và lãnh đạo Viện Kiểm sát thành phố trực tiếp theo dõi, giám sát phiên tòa từ Trung tâm chỉ huy, giám sát.

Tại Trung tâm chỉ huy, các cán bộ được bố trí theo dõi tình hình, kết nối và giám sát diễn biến tại các khu vực phục vụ phiên tòa. Việc tổ chức Trung tâm chỉ huy, giám sát giúp lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng kịp thời nắm bắt tình hình, phục vụ công tác điều hành và bảo đảm phiên xét xử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Theo ghi nhận, toàn bộ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, dẫn giải bị cáo, đón tiếp người tham gia tố tụng và phục vụ xét xử được triển khai đồng bộ trước thời điểm khai mạc.

Phiên tòa xét xử vụ án GFDI được dư luận đặc biệt quan tâm do số lượng người tham gia tố tụng rất lớn. TAND TP. Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm bảo đảm phiên xét xử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.