Trước giờ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Kỹ sư, công nhân khẩn trương thực hiện tháo neo, xoay sà lan

Nếu Chỉ thị số 05-CT/TW đặt trọng tâm vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cao hơn: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, lấy kết quả công việc, hiệu quả phục vụ nhân dân và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.