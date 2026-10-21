Trước giờ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Kỹ sư, công nhân khẩn trương thực hiện tháo neo, xoay sà lan
5 giờ sáng ngày 21-10, ngay tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cấp cao Dự án kỹ thuật của Nutifood - người giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi kỹ thuật, lai dắt nhịp vòm thép nặng 3.400 tấn và công tác hợp long cầu.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/truoc-gio-hop-long-cau-di-bo-qua-song-sai-gon-ky-su-cong-nhan-khan-truong-thuc-hien-thao-neo-xoay-sa-lan-post877580.html