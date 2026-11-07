Trước giờ G đêm Chung kết, Đỗ Mỹ Linh: 'Tôi thực sự bất ngờ và tự hào về thế hệ thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2026'

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam trước giờ G của đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Không chỉ chia sẻ về hành trình một thập kỷ đăng quang, Đỗ Mỹ Linh còn dành lời chia sẻ đặc biệt đến top 25 thí sinh, khi họ sắp chạm tay đến chiếc vương miện danh giá làm thay đổi cuộc đời cô gái ấy.

Trở lại ngồi ghế giám khảo đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến cho Đỗ Mỹ Linh những cảm xúc như thế nào?

Trở về “ngôi nhà chung” Hoa hậu Việt Nam trong một năm mang ý nghĩa tròn trịa thế này thực sự mang lại cho tôi những cảm xúc rất khó tả. Đây đã là lần thứ ba tôi vinh dự được Ban tổ chức tin tưởng giao phó trọng trách ngồi ghế giám khảo. Bên cạnh niềm vinh dự, tự hào khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi còn có cảm giác bồi hồi khi nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ ngày mình được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Được ngồi ở vị trí giám khảo, ngắm nhìn sân khấu rực rỡ và các thí sinh hôm nay, tôi có cảm giác như được trở về chính ngôi nhà đã thắp sáng những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình.

Ngồi ghế giám khảo, Đỗ Mỹ Linh có những tiêu chí nào để chọn ra tân Hoa hậu Việt Nam 2026?

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2026 đặc biệt đề cao bốn trụ cột cốt lõi: Nhan sắc, Trí tuệ, Văn hóa và Cống hiến. Với tôi và các thành viên Ban giám khảo, đây là những tiêu chí quan trọng để đánh giá và tìm ra gương mặt xứng đáng với chiếc vương miện. Tôi mong muốn tìm kiếm một cô gái không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, mà còn có chiều sâu trí tuệ, thấm nhuần bản sắc văn hóa tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Quan trọng hơn hết, cô gái ấy cần có tinh thần cống hiến mãnh liệt, sẵn sàng gánh vác sức nặng của vương miện và nối dài sứ mệnh vì cộng đồng, xã hội mà cuộc thi luôn hướng tới.

Đã tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm với dàn thí sinh năm nay, Đỗ Mỹ Linh có những nhận xét gì với các bạn?

Qua những buổi tiếp xúc trực tiếp, tôi thực sự bất ngờ và tự hào về thế hệ thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2026. Các bạn vô cùng năng động, tràn đầy năng lượng, sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng và ngoại ngữ sắc bén. Nhìn các bạn, tôi nhớ lại sự hồi hộp, rụt rè nhưng đầy khát khao của mình 10 năm trước. Nhưng các bạn bây giờ có sự chủ động và tự tin hơn rất nhiều. Các bạn đã chuẩn bị một tâm thế rất vững vàng cho vương miện.

Là đàn chị, Đỗ Mỹ Linh sẽ gửi lời chia sẻ gì đến tân Hoa hậu Việt Nam 2026, khi cô gái ấy bước sang trang mới của cuộc đời?

Chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam đối với tôi là một cột mốc tuyệt vời, nhưng cũng đi kèm với áp lực không hề nhỏ. Tôi mong các bạn hãy luôn giữ cho mình một trái tim ấm áp, chân thành và một cái đầu thật lạnh để vững vàng. Các bạn đừng bao giờ sợ hãi trước những thử thách, bởi đằng sau bạn luôn có sự hậu thuẫn vô cùng vững chắc từ “đại gia đình” Báo Tiền Phong. Hãy tận dụng bệ phóng danh giá này để tạo ra những giá trị thật ý nghĩa cho xã hội.

Năm 2026 cũng đánh dấu 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh cảm nhận bản thân có điều gì vẫn giữ nguyên sau một thập kỷ từ cuộc thi?

Điều duy nhất không hề xê dịch trong tôi suốt một thập kỷ qua chính là lòng biết ơn và sự chân thành. Biết ơn “cái nôi” Hoa hậu Việt Nam đã rèn giũa, nuôi dưỡng một Đỗ Mỹ Linh trưởng thành, bản lĩnh như hôm nay. Tôi biết ơn tình yêu thương bao dung của khán giả. Dù thời gian trôi qua, dù ở bất kỳ cương vị nào, một Hoa hậu, một biên tập viên hay một người phụ nữ của gia đình, thì những giá trị cốt lõi, và nỗ lực sống tử tế mà gia đình định hình cho tôi từ nhỏ vẫn luôn được giữ vẹn nguyên.

Sau nhiều năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được hào quang, sự yêu mến từ công chúng. Ai cũng tò mò Đỗ Mỹ Linh làm điều đó như thế nào?

Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải gồng mình lên để giữ bằng được hào quang. Bí quyết duy nhất của tôi là sống thật với chính mình, làm việc bằng sự nghiêm túc và trân trọng mọi tình cảm mình nhận được. Thay vì chạy theo những ồn ào hay trào lưu nhất thời, tôi chọn cho mình một nhịp sống bình yên hơn, tập trung phát triển bản thân, chăm lo cho tổ ấm và chọn lọc tham gia những dự án mang lại giá trị thiết thực. Tôi tin rằng, khán giả rất tinh tế, họ sẽ luôn dành sự gắn bó cho những gì xuất phát từ sự chân thành và nỗ lực cống hiến thật sự.

Bên cạnh các hoạt động cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh có những chuẩn bị gì để ăn mừng 10 năm đăng quang của mình?

Tôi đã trở lại bản Cu Vai để thực hiện dự án “Gieo mầm tri thức”. Cu Vai là mảnh đất chan chứa kỷ niệm, nơi tôi từng dồn hết tâm huyết cho dự án nhân ái trong những năm tháng đương nhiệm. Việc quay lại đây sau một thập kỷ không chỉ để viết tiếp hành trình lan tỏa yêu thương, mang con chữ và tri thức đến với các em nhỏ, mà còn là cách tôi tri ân sâu sắc sứ mệnh cộng đồng mà vương miện Hoa hậu Việt Nam và Báo Tiền Phong đã tin tưởng trao gửi.

Bên cạnh đó, tôi đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đặc biệt cùng hai người chị em thân thiết trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016. Suốt một thập kỷ qua, dù mỗi người đều có những ngã rẽ và tổ ấm riêng, nhưng tình cảm của cả ba vẫn luôn gắn bó. Tôi nghĩ rằng, sau 10 năm, điều đáng quý nhất không chỉ là những dấu mốc mỗi người đã đạt được, mà còn là việc chúng tôi vẫn có thể đồng hành, chia sẻ và dành cho nhau sự trân trọng như những ngày đầu. Đó là một phần ký ức đẹp mà tôi luôn muốn gìn giữ trên hành trình trưởng thành của mình.

Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh!

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.