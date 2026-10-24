Trước 'giờ G' concert BIGBANG tại Hà Nội: Sức nóng lan tỏa khắp thủ đô

Tối 24/10, BIGBANG sẽ chính thức mở màn đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Tại Việt Nam, concert của nhóm được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt là những khán giả đã đồng hành cùng nhóm nhạc suốt hai thập kỷ đã qua.

Trước thềm concert, không khí tại khu vực sân vận động Mỹ Đình đã nóng lên từng giờ. Trong hai ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Nhiều khán giả chủ động đến sớm để hoàn tất thủ tục, đồng thời tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước đêm nhạc được mong chờ.

Nhiều khán giả đã đến sân vận động để đổi vòng tay, hoàn tất thủ tục check-in trong hai ngày 22 và 23/10.

Đến sáng 24/10, không khí tại sân vận động Mỹ Đình càng thêm nhộn nhịp. Đông đảo người hâm mộ tiếp tục có mặt, khiến khu vực xung quanh địa điểm tổ chức concert trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán vé bên ngoài sân vận động cũng diễn ra khá sôi nổi. Nhiều người bán vé không chính thức liên tục mời chào khách mua, trong đó một số vé được đẩy giá lên mức khá cao so với giá niêm yết ban đầu. Điều này phần nào phản ánh sức nóng của concert BIGBANG tại Hà Nội trước thời điểm chính thức diễn ra.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực check-in cũng đã được chuẩn bị trong khuôn viên sự kiện. Các booth chụp ảnh được trang trí bắt mắt, mang đậm dấu ấn BIGBANG, trở thành điểm dừng chân của người hâm mộ trước khi bước vào đêm diễn.

Nhiều khu vực check-in được chuẩn bị bên trong khuôn viên sân vận động.

Không chỉ tại Mỹ Đình, sức nóng của concert còn lan tỏa đến nhiều địa điểm khác ở Hà Nội. Hàng loạt bảng quảng cáo giới thiệu sự kiện xuất hiện, trong đó khu vực sân bay Nội Bài trở thành một trong những địa điểm được đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.

Nhiều biển quảng cáo cũng được phủ khắp Hà Nội, tạo nên không khí náo nhiệt trước thềm concert BIGBANG.

Có thể thấy, trước "giờ G", concert BIGBANG đã tạo nên bầu không khí lễ hội âm nhạc sôi động tại Hà Nội. Với sự chuẩn bị từ người hâm mộ cùng sức hút của nhóm nhạc đình đám, đêm diễn tối 24/10 đang được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, đáng nhớ cho khán giả Việt Nam.