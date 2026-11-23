Trước giờ G chương trình "Muôn sắc Việt Nam": Cận cảnh trận địa pháo hoa
Màn trình diễn pháo hoa bên cạnh quy mô sân khấu và các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu hứa hẹn tạo nên điểm nhấn bùng nổ cho chương trình "Muôn sắc Việt Nam" tối 24/11. Trước thềm sự kiện diễn ra một đêm, các trận địa pháo đang được sắp đặt thế nào và đội ngũ kỹ thuật viên tất bật ra sao cho khâu chuẩn bị cuối cùng?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truoc-gio-g-chuong-trinh-muon-sac-viet-nam-can-canh-tran-dia-phao-hoa-246261123174622469.htm