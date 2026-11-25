Theo kế hoạch, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao CPTPP (SOM5) diễn ra từ ngày 23-27/11/2026. Trong khuôn khổ sự kiện, vào 15h30 ngày 26/11/2026, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP, ASEAN, EU 2026 sẽ được tổ chức tại Khách sạn Fairmont Hà Nội với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ SOM5, bên cạnh chuỗi hoạt động như: Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cấp Bộ trưởng và các Đối thoại Thương mại và Đầu tư cấp Bộ trưởng giữa CPTPP với EU, CPTPP với ASEAN. Tại diễn đàn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ mang đến bàn đối thoại những con số về kết quả tận dụng Hiệp định sau gần 8 năm thực thi, cùng những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Từ diễn đàn tháng 7 đến bàn đối thoại tháng 11

Diễn đàn tại Hà Nội không phải là lần đầu tiên cộng đồng doanh nghiệp đối thoại với quan chức CPTPP trong năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP. Trước đó, ngày 22/7/2026, bên lề SOM3 tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP với lãnh đạo doanh nghiệp và Kết nối doanh nghiệp CPTPP 2026 đã được tổ chức, tập trung thảo luận bốn chủ đề: tạo thuận lợi thương mại; đầu tư và chuỗi cung ứng; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh.

Diễn đàn Đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP với lãnh đạo doanh nghiệp, ngày 22/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn tháng 7/2026, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, nhấn mạnh hai kết quả Việt Nam kỳ vọng đạt được: giúp quan chức cấp cao nắm bắt các ưu tiên của doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, đưa cơ hội hợp tác thành các dự án đầu tư và quan hệ trong chuỗi cung ứng.

Theo đánh giá của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đơn vị chủ trì diễn đàn, các cơ chế của CPTPP hiện "chủ yếu dựa trên đối thoại liên chính phủ... song vẫn còn thiếu những kênh đối thoại mang tính thường xuyên, có cấu trúc giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn khối". Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội được kỳ vọng mở rộng kênh đối thoại này, với sự tham gia của cả cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và EU.

Trước đó, ngày 20/7/2026, tại Diễn đàn Canada - Việt Nam 2026 về khả năng chống chịu kinh tế và liên kết CPTPP - EU, các đại biểu đã thảo luận về khả năng kết nối hai khu vực thương mại. Tại diễn đàn, Việt Nam được nhận định là một trong số ít nền kinh tế vừa là thành viên CPTPP, vừa có Hiệp định thương mại tự do với EU.

Diễn đàn Canada - Việt Nam bên lề SOM3, ngày 20/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Con số doanh nghiệp mang theo

Con số đầu tiên là mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan. Theo Cục Xuất nhập khẩu, tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi CPTPP tăng từ 2% năm 2019 lên 10% năm 2025, tương ứng hơn 6 tỷ USD. Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu lý giải, tỷ lệ này thấp hơn EVFTA, UKVFTA một phần do tại nhiều thị trường CPTPP, doanh nghiệp có thể lựa chọn hưởng ưu đãi từ nhiều hiệp định thương mại tự do song song.

Con số thứ hai phản ánh mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về Hiệp định. Theo khảo sát của Trung tâm WTO và Hội nhập, trong bốn doanh nghiệp tham gia khảo sát về CPTPP, chỉ có một doanh nghiệp hiểu được lợi ích của Hiệp định; nhóm doanh nghiệp nắm rõ nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sau hai năm CPTPP có hiệu lực, Cục Xuất nhập khẩu ghi nhận tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan chung tại các thị trường thành viên chỉ đạt 1,67%. Nguyên nhân lớn nhất là doanh nghiệp chưa biết đến các ưu đãi này.

Con số thứ ba cho thấy dư địa thị trường còn rất lớn. Theo ông Ngô Chung Khanh, tổng kim ngạch nhập khẩu của các thành viên CPTPP, không tính Việt Nam, năm 2025 đạt khoảng 4.250 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang khối đạt hơn 70 tỷ USD, chiếm thị phần hơn 1%. Riêng Canada có kim ngạch nhập khẩu hơn 700 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, hàng dệt may, da giày Việt Nam đã chiếm thị phần 20-22%, nhưng thực phẩm, nông sản vẫn còn khá khiêm tốn.

Thương mại với khối đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu của Cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP đạt 114,2 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,04 tỷ USD, tăng 23,5%.

Điểm nghẽn đã được gọi tên trước bàn đối thoại

Dệt may là một trong những ví dụ điển hình về khó khăn trong đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP. Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may sang các thành viên CPTPP tăng từ 6,27 tỷ USD trước khi Hiệp định có hiệu lực lên 8,3 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, nhập khẩu nguyên phụ liệu từ khối trong cùng giai đoạn vẫn chỉ quanh mức 1,58-1,59 tỷ USD. Điều này cho thấy, hoạt động cắt, may tại Việt Nam chưa đủ điều kiện để hưởng ưu đãi theo quy tắc xuất xứ "từ sợi trở đi", trong khi các khâu dệt, nhuộm, hoàn tất vẫn là những mắt xích yếu.

Ở các ngành hàng khác, điểm nghẽn chủ yếu nằm ở nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Theo Bộ Công Thương, ngành da giày cần nguồn cung da thuộc, vải, đế và phụ kiện; ngành gỗ phải kiểm soát nguồn nguyên liệu, tính hợp pháp và khả năng truy xuất; ngành điện tử còn phụ thuộc vào linh kiện, vật tư. Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên cũng lưu ý, việc sử dụng nguyên liệu từ đối tác thuộc một hiệp định thương mại khác không đồng nghĩa với việc thành phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, cho rằng chuyển hướng thị trường không đơn giản là thay đổi điểm đến xuất khẩu. "Không có nghĩa là doanh nghiệp hôm nay đang bán hàng sang Hoa Kỳ thì ngày mai có thể bán ngay đi Canada hay Mexico, mà cần có sự điều chỉnh chuỗi cung ứng rất phức tạp", bà nhấn mạnh. Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thiếu thông tin, nguồn lực tiếp cận thị trường và mạng lưới đối tác.

Kinh nghiệm từ các bàn đối thoại trước

Tại diễn đàn ngày 22/7/2026, ông Kenichi Kobayashi, quan chức cấp cao CPTPP của Nhật Bản, cho biết thương mại giữa Nhật Bản và các thành viên CPTPP tăng từ 27,4 nghìn tỷ Yên năm 2018 lên 38,7 nghìn tỷ Yên năm 2025, tương đương mức tăng 41%, cao hơn mức tăng 36% trong thương mại với toàn thế giới. Ông cũng dẫn trường hợp một doanh nghiệp nhỏ của Nhật Bản xuất khẩu trà xanh, sử dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo CPTPP, qua đó đưa giá trị xuất khẩu tăng khoảng 13 lần trong vòng 8 năm.

Diễn đàn Đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP với lãnh đạo doanh nghiệp, ngày 22/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm từ các nước thành viên cũng cho thấy sự cần thiết của việc duy trì đối thoại giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2024, trên cương vị Chủ tịch CPTPP, Canada tổ chức Hội thảo Thương mại bao trùm bên lề Phiên họp Hội đồng lần thứ 8, đồng thời gặp gỡ doanh nghiệp bên lề các cuộc họp tại Brunei, Canada và Vương quốc Anh, theo Tuyên bố Vancouver. Trước đó, năm 2023, Diễn đàn Doanh nghiệp quốc tế New Zealand đã đề xuất tổ chức đối thoại doanh nghiệp mỗi khi các Bộ trưởng CPTPP nhóm họp.

Từ thực tiễn đó, ông Ngô Chung Khanh lưu ý doanh nghiệp Việt Nam cần đa dạng hóa cả thị trường xuất khẩu và nguồn cung ứng nguyên liệu, không nên "bỏ trứng một giỏ". Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, các nhà cung cấp nguyên liệu tiềm năng trong khối CPTPP gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand và Malaysia.

Một dấu mốc đáng chú ý phía trước là năm 2029, khi Việt Nam áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Chính vì vậy, từ đối thoại đến hành động kinh doanh, hiệu quả thực thi CPTPP sẽ được phản ánh qua khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn cung, chuỗi sản xuất và tiếp cận thị trường, cũng như nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi. Trước mắt, tỷ lệ 10% hàng xuất khẩu sử dụng C/O ưu đãi CPTPP năm 2025 vẫn là con số cho thấy dư địa cải thiện còn rất lớn.