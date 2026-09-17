Trước concert tại TP.HCM, Yunho chọn màu gì làm dress code cho V-Cassiopeia?

Sau nhiều năm mong đợi, các Cassiopeia Việt sẽ có dịp hội ngộ với Yunho khi anh mang concert U-KNOW PROJECT 26: SCENE #1 in Ho Chi Minh City đến Việt Nam vào ngày 19/9.

So sánh “map” tại các nước, sân khấu tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) được bật mí là nơi duy nhất có bố trí chữ T, sát với sân khấu tổ chức tại Hàn Quốc.

“Do mọi người đã phải chờ đợi rất lâu nên anh đang chăm chỉ chuẩn bị một đêm diễn lấp đầy những sân khấu mà chắc chắn mọi người sẽ rất thích”, hé lộ đầy ngọt ngào dành riêng cho fan Việt của Yunho khiến các Cass càng chờ mong ngày gặp gỡ.

Lời chào từ Yunho gửi tới fan Việt. Nguồn: Dream Decode Media.

Ngay sau khi vé mở bán, cộng đồng Cass đã nhanh chóng tung project chào đón, ủng hộ. Với sự gật đầu từ SM Ent, Red Balloons Team bật mí sẽ đầu tư 100% quỹ nội bộ cho các hạng mục “Welcome Booth” và máy gắp thú dành riêng cho nghệ sĩ tại phòng chờ; tiếp ứng đồ ăn tại sự kiện và set quà chào mừng dành cho Yunho tại khách sạn; treo banner bảng LED trong suốt quá trình concert diễn ra.

Red Balloons Team hẹn các V-Cass tới SKY LED Thủ Thiêm trong ngày 18/9 để check-in chào mừng Yunho đến Việt Nam. Nguồn: Red Balloons Team.

Bên cạnh đó, Red Balloons Team còn dành quỹ ủng hộ do các V-Cassiopeia "góp vốn" để "chạy LED" gửi lời chào đến Yunho tại 2 địa điểm tại TP.HCM gồm: SKY LED Thủ Thiêm từ 16h - 24h ngày 18/9, tại 66 Nguyễn Huệ từ 6h - 12h và từ 15h - 23h ngày 18/9.

Fan đầu tư chạy màn LED tại 66 Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong ngày 18/9 dành riêng cho Yunho. Nguồn: Red Balloons Team.

Một trong những hạng mục khiến V-Cassiopeia thích mê chính là màn đầu tư gấu bông cho máy gắp thú trong phòng chờ nghệ sĩ. Ngay khi Red Balloons Teamđăng bài “tuyển gấp” 30 bé gấu bông với size khoảng 20 - 30cm để lấp đầy máy gắp thú, cácV-Cassiopeia đã nhanh tay gửi gấu, cùng tạo nên một góc đáng yêu dành cho Yunho trong phòng chờ.

Blog Offline TVXQ rủ Cass cùng dựng một chiếc booth cực ngầu với chủ đề “Our Time” dựa theo hình ảnh của single Time’s Tickin, gắn với tinh thần của tour diễn lần này. Booth sẽ là nơi các fan lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong lần đầu tiên Yunho tổ chức solo concert tại Việt Nam.

Hình ảnh "nhá hàng" giới thiệu chiếc booth cực ngầu với chủ đề “Our Time”. Ảnh: Offline TVXQ.

Ngoài ra, blog Hội những người bấn loạn vì Cassanova của DBSK dự kiến sẽ tổ chức phát tặng những chiếc quạt được thiết kế xinh xắn dành cho fan vào ngày 19/9 tại sự kiện. Để nhận quạt, các V-Cassiopeia cần đăng 1 bài viết công khai trên Instagram hoặc Weverse gửi gắm những lời nhắn dành cho Yunho kèm hashtag liên quan tới concert.

Những chiếc quạt được thiết kế riêng cho concert của Yunho tại Việt Nam. Ảnh: Hội những người bấn loạn vì Cassanova của DBSK.

Gần đến ngày gặp gỡ, Yunho cũng bật mí đã chuẩn bị nhiều thứ hay ho dành cho fan Việt càng khiến các V-Cassiopeia thêm hào hứng.

Trong buổi livestream ngày 15/9, Yunho đã nhờ fan gợi ý các món ngon ở Việt Nam, ngay lập tức, anh được giới thiệu nên thử bánh mì và bún chả.

Cũng trong buổi live này, nam idol đã chọn màu cam làm dresscode cho V-Cassiopeia, hứa hẹn concert sắp tới sẽ cực kì rực rỡ về mặt thị giác.

Tính đến ngày 17/9, khoảng 1/3 khu vực đã "bay màu".

Đến hiện tại, theo sơ đồ của kênh bán vé, concert U-KNOW PROJECT 26: SCENE #1 in Ho Chi Minh City đã bán hết khu CAT 3, CAT 2LF và VVIP L2.

Dù khả năng phủ kín các zone của Nhà thi đấu Quân khu 7 vào ngày 19/9 sắp tới là chuyện khó, nhưng năng lượng bùng cháy của V-Cassiopeia sẽ lấp đầy khán đài.