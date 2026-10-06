Trước bầu cử, tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp kỷ lục

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới. Ảnh: Nhà Trắng

Theo cuộc thăm dò mới công bố ngày 5/10 của Reuters/Ipsos, tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ hiệu quả điều hành của Tổng thống Donald Trump hiện chỉ còn 32%, mức thấp nhất được ghi nhận. Kết quả cho thấy ông Trump đang mất dần sự ủng hộ của cử tri độc lập và người Mỹ Latinh, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ diễn ra.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sẽ là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu lại các ghế tại Quốc hội và quyết định đảng nào sẽ nắm đa số tại Hạ viện và Thượng viện. Việc tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống suy giảm có thể tạo thêm sức ép đối với các ứng viên Cộng hòa đang tìm cách duy trì hoặc mở rộng thế kiểm soát tại Washington.

Kết quả một cuộc thăm dò khác cũng cho thấy mức độ suy giảm đáng chú ý hơn trong cộng đồng người Mỹ Latinh. Theo khảo sát của NBC News/Telemundo công bố ngày 4/10, 59% cử tri người Mỹ Latinh muốn Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát, cao gấp đôi tỷ lệ ủng hộ đảng này trong cuộc khảo sát cách đây hai năm.

Đáng chú ý, chỉ 24% người Mỹ gốc Tây Ban Nha cho biết họ hài lòng với hiệu quả điều hành của Tổng thống Trump.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi cử tri người Mỹ Latinh từng là một trong những nhóm có sự dịch chuyển đáng kể theo hướng ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Việc mất đi một phần sự ủng hộ này có thể tạo thêm thách thức cho các ứng viên Cộng hòa tại những khu vực có tỷ lệ cử tri gốc Mỹ Latinh cao.

Dù vậy, ông Trump tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi những con số này. Ngày 5/10, khi được hỏi về các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ trong nhóm cử tri người Mỹ Latinh đang giảm, ông khẳng định: “Tôi đang làm rất tốt”, đồng thời chỉ trích truyền thông.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã tích cực xuất hiện tại nhiều bang để vận động cho các ứng viên Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, dấu hiệu suy giảm ủng hộ không chỉ xuất hiện tại những khu vực vốn có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ.

Ngay cả tại một số bang có truyền thống bảo thủ, các cuộc thăm dò cũng bắt đầu cho thấy sự thay đổi trong tâm lý cử tri. Một số nghị sĩ Cộng hòa đồng thời có dấu hiệu giữ khoảng cách với Tổng thống trong những vấn đề nhạy cảm như nhập cư, trong nỗ lực bảo toàn sự ủng hộ tại địa phương.

Đằng sau sự suy giảm tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump là những lo ngại ngày càng rõ rệt của cử tri về nhiều vấn đề trong nước và đối ngoại.

Nền kinh tế là một trong những vấn đề được người Mỹ đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, cuộc xung đột với Iran và một số chính sách quan trọng khác của chính quyền cũng đang tác động đến đánh giá của cử tri về hiệu quả điều hành của Tổng thống.

Trong bối cảnh này, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Kết quả không chỉ quyết định tương quan lực lượng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, mà còn phản ánh mức độ đồng thuận của cử tri Mỹ đối với các chính sách mà Tổng thống đang theo đuổi.