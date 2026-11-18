Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6301/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của Hội đồng Nhân dân Thành phố quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khu đô thị CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Hà Nội xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án

Hà Nội kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

Danh mục 12 công trình, dự án gồm: CT6 Kiến Hưng - Bemes tại phường Kiến Hưng; công trình hỗn hợp Đại Thanh tại xã Đại Thanh; CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La tại phường Hà Đông; CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ tại phường Định Công; các công trình VP3, VP5, VP6 và HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt.

Đồng thời, phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nhiệm vụ; tiến độ hoàn thành theo từng dự án; bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp xã và Chủ đầu tư;

Thực hiện công khai, minh bạch; bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Lộ trình di dời cư dân khỏi những căn hộ phải phá dỡ, hoàn trả công năng

Theo lộ trình, trước ngày 31/12/2027, các dự án phải hoàn thành di dời cư dân khỏi những căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng.

Các công việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp tương ứng theo quy định của Nghị quyết được giao hoàn thành trong quý IV/2028. Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh và các công trình HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, kế hoạch xác định triển khai nhiệm vụ này từ quý I/2027.

Kinh phí khắc phục hậu quả do Chủ đầu tư chi trả

Kinh phí thực hiện các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do Chủ đầu tư chi trả.

Kinh phí liên quan đến các hoạt động của cơ quan nhà nước triển khai thực hiện Kế hoạch này ngoài kinh phí nêu tại mục 1 phần này được bố trí từ ngân sách nhà nước.

Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng

Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ rà soát, xác minh, công khai, đối thoại, tổ chức cưỡng chế theo phân cấp ngân sách; chi phí cưỡng chế, phá dỡ do Chủ đầu tư chi trả theo điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch này.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; tổng hợp các nhiệm vụ chậm tiến độ, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố biện pháp xử lý; lập, cập nhật lộ trình tổng hợp các nhiệm vụ của Kế hoạch theo thứ tự thời gian, gắn với lịch chi trả, di dời và thi công của từng dự án, hạng mục, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố; tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố định kỳ hoặc đột xuất đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo, đề xuất Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh (điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị quyết).

Các Sở, ngành, Công an Thành phố và Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này; chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, đánh giá thuộc lĩnh vực quản lý; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng (trước ngày 20) hoặc đột xuất về Ủy ban Nhân dân Thành phố (qua Sở Xây dựng) để tổng hợp; trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh Kế hoạch.

Công an Thành phố, tổ dân phố, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc rà soát, xác minh thông tin căn hộ, chủ sở hữu, người sử dụng.

Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các phường, xã có dự án nắm chắc tình hình; xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình đối thoại, chi trả bồi thường, di dời, cưỡng chế, phá dỡ; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc triển khai Nghị quyết để kích động, gây rối, chống người thi hành công vụ; định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Kế hoạch này và tuân thủ quy định của pháp luật; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc về Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án để tổng hợp, báo cáo.

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QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội