Trước 30/11, Bộ Nội vụ phải hoàn thành báo cáo về vị trí việc làm
Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành trước ngày 30/11/2026 báo cáo về khung danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn và định mức; đồng thời tập trung hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Nội dung được nêu tại Nghị quyết số 353 ngày 6/11/2026 của Chính phủ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truoc-30-11-bo-noi-vu-phai-hoan-thanh-bao-cao-ve-vi-tri-viec-lam-246261109092114573.htm