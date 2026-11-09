Trước 30/11, Bộ Nội vụ phải hoàn thành báo cáo về vị trí việc làm

Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, là nơi kết tinh bản sắc, truyền thống và những giá trị tốt đẹp của dân tộc, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế to lớn. Trong bối cảnh kinh tế tri thức, kinh tế số và toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.