Trước 30/11, Bộ Nội vụ phải hoàn thành báo cáo về vị trí việc làm

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành trước ngày 30/11/2026 báo cáo về khung danh mục vị trí việc làm. Ảnh minh họa: VGP.

Nội dung được nêu tại Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10/2026.

Theo nghị quyết, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ nhằm tiếp tục triển khai việc đổi mới chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo chủ trương của Trung ương.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã xác định nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, được ban hành năm 2018.

Việc hoàn thiện đề án được triển khai song song với quá trình rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội trong khu vực công cũng như khu vực doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành trước ngày 30/11/2026 báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn và định mức.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan và địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Cùng với nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ phải khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031.

Phương án biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Bộ Nội vụ đồng thời tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tăng cường giám sát tiền lương, thưởng dịp cuối năm

Đối với thị trường lao động, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ theo dõi, đánh giá và dự báo sát diễn biến, đặc biệt là tình hình quan hệ lao động, tiền lương và tiền thưởng dịp cuối năm.

Các cơ quan chức năng phải kịp thời có giải pháp xử lý tình trạng nợ lương, chậm trả lương và tranh chấp lao động; chủ động ứng phó với những tình huống phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong công nhân.

Bộ Nội vụ cũng được giao tăng cường kết nối cung cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về lao động.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Các nhiệm vụ trên được triển khai trong những tháng cuối năm 2026, trong đó thời hạn 30/11 áp dụng đối với báo cáo về vị trí việc làm. Riêng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, nghị quyết yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, chưa ấn định thời điểm ban hành chính sách mới.