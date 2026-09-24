Trước 28/9, người dân nên kiểm tra ngay VNeID để tránh bị khóa tài khoản

Từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân trong một số trường hợp theo quy định mới. Đáng chú ý là trường hợp số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Ngày 13/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, trong đó đáng chú ý là quy định liên quan đến việc khóa tài khoản định danh điện tử của công dân.

Quy định khóa tài khoản VNeID từ ngày 28/9

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân theo trạng thái khóa hoặc mở khóa của căn cước điện tử.

Đáng chú ý, tài khoản định danh điện tử cũng có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Quy định này có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Như vậy, việc thay đổi số điện thoại không đồng nghĩa với việc tài khoản VNeID bị khóa. Trường hợp cần lưu ý là số thuê bao mới được sử dụng để đăng ký tài khoản nhưng không đứng tên chính chủ.

Ví dụ, người dùng đăng ký VNeID bằng một số điện thoại cũ, sau đó chuyển sang sử dụng số mới nhưng thuê bao này được đăng ký dưới tên người khác. Khi quy định mới có hiệu lực, tài khoản có thể thuộc diện bị hệ thống tự động khóa.

Ngược lại, nếu người dùng thay đổi sang số điện thoại được đăng ký chính chủ, việc thay đổi số thuê bao không phải là căn cứ để tự động khóa tài khoản.

Người dùng nên kiểm tra SIM đang sử dụng

Điều quan trọng nhất trước ngày 28/9 là xác định số đang dùng để đăng ký VNeID có đúng thông tin chính chủ hay không.

Nếu đang sử dụng SIM đứng tên người khác, người dân cần liên hệ nhà mạng để kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao theo quy định. Trường hợp đã đổi số điện thoại, cần rà soát lại số đang liên kết với tài khoản VNeID để bảo đảm thông tin phù hợp.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Ngoài quy định về khóa tài khoản, nghị định này còn bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tích hợp giấy tờ và sử dụng thông tin trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Vì vậy, trước ngày 28/9, một thao tác đơn giản người dùng VNeID có thể thực hiện là mở ứng dụng và kiểm tra lại số điện thoại đang liên kết với tài khoản.

Nếu phát hiện thông tin không chính xác, người dân nên chủ động cập nhật trước ngày 28/9 để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng tài khoản khi quy định mới có hiệu lực.