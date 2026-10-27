Trước 15/11, các địa phương phía Bắc chọn từ 3 - 5 bài toán lớn về nông nghiệp để giải quyết

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: CP

Sáng 27/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị: "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp khu vực phía Bắc" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) và Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) phối hợp tổ chức.

Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; 450 đại biểu, đại diện các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: CP

Xác định danh mục các vấn đề lớn cần giải quyết

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ NN&MT chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Bộ KH&CN rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng hoạt động KHCN liên quan đến ngành nông nghiệp; xác định danh mục các vấn đề lớn cần giải quyết, phù hợp với lợi thế và yêu cầu phát triển của ngành nói chung, khu vực phía bắc nói riêng, trong đó chú trọng sự liên kết giữa các vùng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các lĩnh vực cần ưu tiên tập trung, gồm: Giống cây trồng, vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật gắn với phòng, chống dịch bệnh; ứng dụng rộng rãi công nghệ, máy móc trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới thực chất cơ chế liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Theo Phó Thủ tướng, đây là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, khi kết quả nghiên cứu chưa được chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa tương xứng với nguồn lực đầu tư.

Hội nghị "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp khu vực phía bắc" - Ảnh: CP

Hoàn thiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KHCN trong nông nghiệp

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 5 năm qua, chỉ khoảng 12% đề tài nghiên cứu có kết nối với doanh nghiệp. Trong khi đó, cả nước có 242 viện, trường với hơn 4.800 nhiệm vụ nghiên cứu được ngân sách Nhà nước đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng việc đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế này, Phó Thủ tướng yêu cầu NN&MT phát huy vai trò đầu mối điều phối, kết nối nhu cầu phát triển của các ngành hàng, địa phương với doanh nghiệp; tổ chức hiệu quả các chương trình liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung vào giống, canh tác thông minh, chế biến sâu; chăn nuôi an toàn sinh học, kinh tế tuần hoàn; nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, nuôi biển bền vững; phát triển rừng gỗ lớn, cây dược liệu, chế biến lâm sản và dịch vụ môi trường rừng; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, nguồn nước, khí tượng, cảnh báo thiên tai, lũ quét phục vụ sản xuất.

Đối với Bộ KH&CN, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát các đề tài nghiên cứu thời gian qua, lựa chọn những kết quả có tính khả thi để hỗ trợ ứng dụng, thương mại hóa; thúc đẩy hình thành các nhóm liên kết giữa nghiên cứu với sản xuất và phát triển mô hình phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dùng chung.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: CP

Chủ động lựa chọn từ 3-5 bài toán ưu tiên

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trước ngày 15/11/2026, các địa phương khu vực phía bắc chủ động lựa chọn từ 3-5 bài toán ưu tiên, thể hiện rõ mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ, gắn với xây dựng thương hiệu bền vững tại vùng nguyên liệu.

Trước ngày 15/12/2026, Bộ NN&MT phải hoàn thiện danh mục các bài toán lớn, nhiệm vụ ưu tiên để triển khai trong quý I/2027. Các cơ sở nghiên cứu đăng ký, đề xuất với Bộ những giải pháp công nghệ cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đăng ký nhu cầu công nghệ, năng lực tiếp nhận đầu tư và khả năng bao tiêu sản phẩm, phối hợp với các bộ đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu mới. Các bộ, ngành khẩn trương rà soát, trả lời cụ thể những kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị, không để chậm trễ.