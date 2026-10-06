Trước 12 tuổi, cha mẹ nên khuyến khích con duy trì 3 thói quen tốt

Những năm đầu đời đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhận thức, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội của trẻ. Bên cạnh việc học tập ở trường, cha mẹ có thể giúp con mở rộng hiểu biết, rèn luyện tư duy và tăng khả năng thích nghi thông qua những hoạt động gần gũi hằng ngày.

Đọc sách để mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy

Đọc sách là một trong những cách hiệu quả giúp trẻ phát triển vốn từ, khả năng diễn đạt và tư duy logic. Thông qua những câu chuyện, trẻ có cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn, học cách suy luận và hiểu hơn về cảm xúc của người khác.

Ngoài truyện thiếu nhi, cha mẹ có thể lựa chọn sách khoa học, lịch sử và những câu chuyện về các nhân vật có ảnh hưởng, phù hợp với độ tuổi của con. Việc cùng con đọc sách, trao đổi về nội dung và khuyến khích trẻ đặt câu hỏi sẽ giúp quá trình tiếp nhận kiến thức trở nên chủ động, thú vị hơn.

Xem phim tài liệu để khơi gợi trí tò mò

Phim tài liệu về thiên nhiên, vũ trụ, khoa học, lịch sử và văn hóa giúp trẻ tiếp cận thế giới thông qua hình ảnh trực quan, sinh động. Đây cũng là cách bổ sung kiến thức ngoài sách giáo khoa, khơi gợi niềm yêu thích khám phá và tìm hiểu những điều mới mẻ.

Cha mẹ nên chọn nội dung đáng tin cậy, phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giới hạn thời gian sử dụng màn hình. Sau mỗi chương trình, hãy khuyến khích trẻ chia sẻ điều đã học, đặt câu hỏi hoặc cùng tìm hiểu sâu hơn về chủ đề yêu thích.

Tăng cường trải nghiệm thực tế và giao tiếp xã hội

Những chuyến tham quan bảo tàng, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu di tích lịch sử hay tham gia hoạt động tập thể đều mang đến cho trẻ cơ hội học hỏi từ cuộc sống. Qua trải nghiệm thực tế, trẻ có thể liên hệ kiến thức với những gì trực tiếp quan sát, từ đó hiểu vấn đề sâu sắc hơn.

Bên cạnh đó, giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh giúp trẻ rèn luyện khả năng lắng nghe, hợp tác, chia sẻ và giải quyết mâu thuẫn. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con tham gia các hoạt động phù hợp, khuyến khích con tự xử lý những tình huống vừa sức thay vì can thiệp vào mọi việc.

Đồng hành cùng con bằng những thói quen tích cực

Đọc sách, xem phim tài liệu và trải nghiệm thực tế không phải công thức bảo đảm trẻ thông minh vượt trội, nhưng có thể góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện nếu được duy trì phù hợp.

Thay vì chỉ chú trọng điểm số, cha mẹ nên quan tâm đến sự tò mò, khả năng tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp và tính tự lập của con. Sự đồng hành kiên trì, môi trường học tập tích cực và những trải nghiệm phù hợp sẽ giúp trẻ từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình trưởng thành.