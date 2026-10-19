Trước 1/3/2027, phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên quan Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Kế hoạch).

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, bảo đảm các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành đồng bộ, có hiệu lực cùng thời điểm với Luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, không để phát sinh khoảng trống pháp lý trong quản lý hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kế hoạch cũng xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mới được Luật phân quyền cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân về nội dung của Luật, bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ thời điểm có hiệu lực thi hành.

Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trước thời điểm có hiệu lực

Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ triển khai, gồm: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; kiện toàn tổ chức, bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp và công khai thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cấp, vận hành cơ sở dữ liệu; tổ chức tập huấn chuyên sâu; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật.

Trong đó, đối với nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trước ngày 31/12/2026, Bộ Nội vụ có trách nhiệm trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 và Nghị định số 372/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. Nghị định mới phải bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Cũng trước ngày 31/12/2026, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 và Thông tư số 02/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Bên cạnh đó, trong quý I/2027, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021, đồng thời bảo đảm Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong triển khai thi hành Luật

Đối với việc tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ được Luật phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương, Kế hoạch yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lao động rà soát, bố trí công chức, quy trình nghiệp vụ và các điều kiện bảo đảm để tiếp nhận, giải quyết những nhiệm vụ mới được phân quyền. Việc bố trí nhân lực phải thực hiện trong tổng biên chế được giao, không làm phát sinh tổ chức, đầu mối mới.

UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí đầu mối tiếp nhận, công khai thông báo chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp dịch vụ; theo dõi hoạt động chuẩn bị nguồn lao động trên địa bàn; đối chiếu với danh sách doanh nghiệp được cấp Giấy phép do Bộ Nội vụ công bố. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.

Về thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ có trách nhiệm công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý; hướng dẫn nghiệp vụ; công khai, cập nhật thường xuyên danh sách doanh nghiệp được cấp Giấy phép và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. UBND cấp tỉnh thực hiện công bố danh mục, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, bố trí nhân lực để tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp và công bố, công khai thủ tục hành chính phải hoàn thành trước ngày 1/3/2027. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Quản lý người lao động bằng mã số từ khi chuẩn bị nguồn đến khi về nước

Theo Kế hoạch, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu theo quy định của Luật số 22/2026/QH16, bảo đảm quản lý người lao động bằng mã số theo suốt quá trình từ chuẩn bị nguồn, tuyển chọn, xuất cảnh, làm việc ở nước ngoài đến khi về nước.

Cùng với đó, nâng cấp chức năng tiếp nhận thông báo và thực hiện các thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương, phù hợp với nhiệm vụ đã được phân quyền, phân cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tổ chức hậu kiểm trên nền tảng dữ liệu.

Kế hoạch yêu cầu hoàn thành, kiểm thử các chức năng thiết yếu phục vụ tiếp nhận thông báo, giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp trước ngày 1/3/2027. Việc nâng cấp, hoàn thiện, mở rộng kết nối và chia sẻ dữ liệu tiếp tục được triển khai trong năm 2027 và những năm tiếp theo.