Trungnam tiếp tục đầu tư gần 2.900 tỷ đồng phát triển Nhà máy điện gió Ea Sin tại Đắk Lắk

Theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND, dự án Nhà máy điện gió Ea Sin do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam làm nhà đầu tư. Dự án được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, với tổng vốn đầu tư 2.893 tỷ đồng, công suất thiết kế 77 MW và sản lượng điện dự kiến đạt từ 200–270 triệu kWh/năm.

Việc tiếp tục được chấp thuận đầu tư dự án điện gió quy mô lớn tại Đắk Lắk không chỉ khẳng định định hướng phát triển bền bỉ của Trungnam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió của địa phương, bổ sung nguồn cung điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên.

Đắk Lắk – địa phương chiến lược trong hành trình phát triển năng lượng tái tạo của Trungnam

Đắk Lắk là một trong những địa phương được Trungnam dành nhiều tâm huyết trong chiến lược đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo.

Từ năm 2021, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn tại địa phương với việc đầu tư và phát triển dự án điện gió trên bờ có quy mô hơn 400 MW, một trong những dự án điện gió trên bờ lớn nhất được triển khai trong giai đoạn này tại Việt Nam.

Việc lựa chọn Đắk Lắk không chỉ xuất phát từ tiềm năng phát triển năng lượng gió của địa phương, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Trungnam về vai trò của Tây Nguyên trong cấu trúc phát triển kinh tế và năng lượng quốc gia.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng, Đắk Lắk đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và công nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, cùng với quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng xanh, sạch và bền vững, việc phát triển những dự án điện gió có quy mô lớn được kỳ vọng sẽ mở ra thêm không gian tăng trưởng cho địa phương.

Nhà máy điện gió Ea Sin sẽ trở thành dự án tiếp nối trong hành trình kiến tạo nguồn năng lượng ổn định tại Đắk Lắk, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dài hạn của vùng đất cao nguyên.

Đồng thời, việc triển khai dự án còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực, thúc đẩy thu hút đầu tư và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Chính phủ đang hướng tới.

Nhà máy điện gió Ea Sin – bước tiếp nối trong chiến lược đầu tư dài hạn

Theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND, Nhà máy điện gió Ea Sin có công suất thiết kế 77 MW, tổng vốn đầu tư 2.893 tỷ đồng, được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk.

Về quy mô đầu tư, dự án bao gồm hệ thống tuabin gió, trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA và hệ thống đường dây 220 kV đấu nối về Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Trong đó, hạng mục trạm biến áp được đầu tư xây dựng với cấp điện áp 220/33 kV, công suất 90 MVA, bao gồm ngăn lộ tổng máy biến áp và ngăn xuất tuyến 220 kV, phục vụ nhu cầu truyền tải điện năng từ Nhà máy điện gió Ea Sin.

Đối với hệ thống đường dây, dự án sẽ xây dựng đường dây 220 kV, bao gồm đoạn một mạch và đoạn ba mạch dùng chung, có phương án chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2, nhằm đấu nối Nhà máy điện gió Ea Sin về Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Các hạng mục đấu nối và hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối, truyền tải và cung cấp nguồn điện từ năng lượng gió vào hệ thống điện quốc gia.

Đáng chú ý, phương án đầu tư hạ tầng đấu nối của dự án được xây dựng theo hướng tăng cường liên kết, chia sẻ với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2, đồng thời mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Đây là một trong những điểm nổi bật trong định hướng phát triển các dự án năng lượng của Trungnam, khi doanh nghiệp không chỉ chú trọng đầu tư nguồn điện mà còn quan tâm đến việc phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng truyền tải và đấu nối.

Việc tận dụng khả năng kết nối, chia sẻ hạ tầng giữa các dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực truyền tải, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển thêm các dự án năng lượng trong khu vực.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Tập đoàn Trungnam, cho biết: “Việc đưa hạ tầng các dự án kết nối vốn là định hướng chúng tôi đã chuẩn bị. Việc đầu tư hạ tầng có tính liên kết, góp phần tối ưu hóa hệ thống đấu nối và tạo nền tảng cho việc phát triển các dự án năng lượng trong khu vực là điều chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện. Đây sẽ là điều tối ưu cho địa phương khi quy hoạch cũng như đầu tư các dự án tiếp theo”.

Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028.

Đồng hành cùng tiềm năng phát triển của Tây Nguyên

Việc tiếp tục đầu tư, phát triển dự án Nhà máy điện gió Ea Sin thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của Trungnam tại Đắk Lắk, đồng thời khẳng định sự gắn bó của doanh nghiệp với tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực Tây Nguyên.

Từ dự án điện gió trên bờ quy mô hơn 400 MW được triển khai từ năm 2021 đến dự án Nhà máy điện gió Ea Sin vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Trungnam đang từng bước nối dài hành trình phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương.

Không chỉ tập trung phát triển công suất nguồn điện, doanh nghiệp còn hướng đến việc xây dựng hệ thống hạ tầng truyền tải và đấu nối có tính liên kết giữa các dự án, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên năng lượng, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, hướng tới phát triển các nguồn điện sạch và nâng cao khả năng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, những dự án như Nhà máy điện gió Ea Sin được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với Đắk Lắk, việc thu hút và triển khai các dự án năng lượng có quy mô lớn, đi cùng hệ thống hạ tầng truyền tải và đấu nối đồng bộ, sẽ góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên địa phương, bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia và tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào khu vực.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, cùng định hướng đầu tư dài hạn tại những địa bàn có tiềm năng, Trungnam tiếp tục đặt mục tiêu đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng năng lượng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Đắk Lắk cũng như toàn khu vực Tây Nguyên.

Việc Nhà máy điện gió Ea Sin được chấp thuận chủ trương đầu tư là bước tiến mới trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Trungnam, đồng thời mở ra kỳ vọng về những đóng góp tiếp theo của doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành năng lượng và kinh tế địa phương trong những năm tới.