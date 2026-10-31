Trungnam Group mở rộng đầu tư điện gió tại Đắk Lắk

Theo Quyết định 3517/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà máy điện gió Ea Sin được triển khai tại hai xã Cư Pơng và Ea Khăl, sở hữu công suất thiết kế 77 MW, tổng vốn đầu tư 2.893 tỷ đồng và dự kiến cung cấp khoảng 200-270 triệu kWh điện mỗi năm.

Nhà máy điện gió Ea Nam công suất 400MW do Trung Nam Group đầu tư tại Đắk Lắk đã hoàn thành năm 2021, đóng góp 1,1 tỷ kwh/năm vào nguồn điện quốc gia. Ảnh: DNCC.

Dự án bao gồm hệ thống tuabin gió, trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA và hệ thống đường dây 220 kV đấu nối về trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Các hạng mục đấu nối và hạ tầng điện được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng kết nối, truyền tải và cung cấp nguồn điện từ năng lượng gió vào hệ thống điện quốc gia.

Đáng chú ý, dự án có phương án đầu tư hạ tầng đấu nối với sự chia sẻ và kết nối với dự án nhà máy điện gió Ea Sin 2, đồng thời mở rộng các ngăn lộ tại trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trungnam Group cho biết việc đầu tư hạ tầng kết nối giữa các dự án đã được doanh nghiệp chuẩn bị từ trước nhằm tối ưu hóa hệ thống đấu nối và tạo nền tảng cho các dự án năng lượng trong khu vực. Đây cũng là phương án tối ưu cho địa phương trong quá trình quy hoạch và thu hút các dự án tiếp theo.

Theo kế hoạch được phê duyệt, tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến trong quý IV/2028.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án điện gió Ea Sin tiếp tục mở rộng hiện diện của Trungnam Group tại Đắk Lắk, địa phương được doanh nghiệp xác định là một trong những trọng điểm phát triển năng lượng tái tạo ở khu vực Tây Nguyên.

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng, Đắk Lắk có khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và công nghiệp. Nhà máy điện gió Ea Sin sẽ trở thành một dự án nối dài cho việc kiến tạo nguồn năng lượng ổn định tại địa phương, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế lâu dài cho vùng đất cao nguyên đang trên đà phát triển.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, quá trình chuyển dịch năng lượng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Dự án hứa hẹn góp phần khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ.

Tiếp tục đầu tư, phát triển dự án điện gió Ea Sin thể hiện định hướng đầu tư gắn với tiềm năng phát triển dài hạn của Trungnam Group tại Đắk Lắk. Việc phát triển các dự án năng lượng có quy mô, đi cùng hệ thống hạ tầng truyền tải và đấu nối đồng bộ, sẽ góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên địa phương, bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia và tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào khu vực.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, cùng định hướng đầu tư dài hạn tại những địa bàn có tiềm năng, Trungnam Group tiếp tục đặt mục tiêu đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng năng lượng, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại Đắk Lắk cũng như toàn khu vực Tây Nguyên.

Thành lập năm 2004, Trungnam Group trải qua hơn 22 năm phát triển với hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản và công nghiệp thông tin điện tử.

Với hơn 1,63 GW công suất năng lượng tái tạo đã hòa lưới điện quốc gia, Tập đoàn đang tiếp tục triển khai nhiều dự án năng lượng quy mô lớn, bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện mặt trời nổi và các tổ hợp công nghiệp tích hợp khu công nghiệp – nhà máy điện LNG – cảng quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.