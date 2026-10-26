Trứng vịt lộn đừng chỉ luộc, đem nấu với loại quả bán đầy chợ được món ngon thơm nức, ngọt thanh

Trứng vịt lộn um bầu, món ăn dân dã giàu dinh dưỡng

Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc tại Việt Nam, thường được thưởng thức khi còn nóng cùng rau răm, gừng và một chút muối tiêu. Ngoài cách luộc truyền thống, nguyên liệu này còn được chế biến thành nhiều món như xào me, chiên giòn hoặc um bầu.

Trứng vịt lộn cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin và khoáng chất như sắt, phốt pho. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng còn phụ thuộc vào kích thước và giai đoạn phát triển của trứng.

Khi kết hợp với bầu non, trứng vịt lộn tạo nên món ăn có hương vị khá đặc biệt. Bầu mềm, mọng nước, vị ngọt nhẹ giúp cân bằng độ béo của trứng, trong khi rau răm tạo mùi thơm đặc trưng.

Món trứng vịt lộn um bầu có cách chế biến không quá cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm và thích hợp để thưởng thức nóng trong những ngày thời tiết mát mẻ.

Cách làm trứng vịt lộn um bầu thơm ngon tại nhà

Để làm món trứng vịt lộn um bầu, bạn cần chuẩn bị 2 quả trứng vịt lộn, khoảng 1/3 quả bầu non, một nắm rau răm cùng hành tím và ớt tươi. Các gia vị sử dụng gồm nước mắm, muối, hạt nêm, hạt tiêu và một ít dầu ăn.

Trước tiên, bầu gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Rau răm nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và thái nhỏ. Hành tím bóc vỏ, băm nhuyễn; ớt thái lát nếu muốn món ăn có vị cay nhẹ.

Trứng vịt lộn đem luộc chín kỹ, sau đó bóc vỏ cẩn thận để giữ nguyên hình dạng. Có thể giữ lại phần nước bên trong trứng để món ăn thêm đậm đà.

Bắc nồi lên bếp, cho một ít dầu ăn vào phi thơm hành tím. Tiếp đó, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi nêm muối, hạt nêm và nước mắm theo khẩu vị.

Khi nước sôi, cho bầu vào nấu đến lúc vừa mềm, chuyển màu hơi trong. Nhẹ nhàng thả trứng vịt lộn vào nồi, đun thêm vài phút để trứng nóng đều và thấm vị.

Cuối cùng, thêm rau răm, một chút tiêu và ớt nếu thích rồi tắt bếp. Không nên nấu bầu quá lâu vì dễ khiến bầu bị nhũn, làm giảm độ ngon của món ăn.

Trứng vịt lộn um bầu ngon nhất khi thưởng thức lúc còn nóng. Nước dùng có vị ngọt nhẹ, bầu mềm, trứng béo bùi hòa cùng hương thơm của rau răm, tạo thành món ăn giản dị nhưng hấp dẫn.

Khi chế biến, cần bảo đảm trứng được nấu chín hoàn toàn và sử dụng nguyên liệu tươi, sạch để bảo đảm an toàn thực phẩm.