Trứng vịt lộn là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và được nhiều người ưa thích sử dụng. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, trong 100g trứng vịt lộn cung cấp khoảng 180 kcal; 13,6g protein; 12,4g chất béo; 81mg canxi… Ngoài ra, trứng còn chứa phốt pho, sắt, vitamin A và các vitamin nhóm B.

So với trứng gà và trứng vịt thường, trong trứng vịt lộn còn chứa hormone và enzyme. Đây là phần phôi chứa nhiều hormone và enzyme chuyển hóa đặc biệt, rất tốt cho quá trình tái tạo tế bào và tăng cường sinh lực. Ngoài ra, trong trứng vịt lộn còn chứa nhiều vi chất như sắt tham gia quá trình tạo hemoglobin, vitamin A cần thiết cho thị lực và chức năng miễn dịch, trong khi các vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa năng lượng.

Trứng vịt lộn giàu dinh dưỡng, thậm chí có chứa một số nguồn dưỡng chất bổ hơn cả trứng gà.

Dù có nhiều lợi ích, ông Hưng cũng khuyến cáo rằng, mọi người cần lưu ý trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng không phải thuốc bổ hay thực phẩm có khả năng chữa bệnh. Ăn trứng không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Dưới đây là một số điều không nên thực hiện khi ăn trứng vịt lộn:

- Không nên ăn quá nhiều trứng trong một lần: Nhiều người cho rằng trứng vịt lộn càng giàu dinh dưỡng thì ăn càng nhiều càng tốt, đây là sai lầm khá phổ biến.

Thực tế, một quả trứng đã cung cấp khoảng 180 kcal và lượng cholesterol có thể lên tới khoảng 600mg. Nếu ăn nhiều trứng cùng các thực phẩm giàu cholesterol khác, tổng lượng cholesterol trong khẩu phần có thể tăng đáng kể, điều này nguy cơ có thể dẫn tới bị tăng cân, mỡ máu, rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, cũng không nên ăn trứng vịt lộn thay thế các thực phẩm khác, dù cho chúng giàu vitamin và khoáng chất. Vì thế, cần thường xuyên dùng trứng thay thịt, cá, sữa, đậu và rau củ mới giúp cơ thể nhận được nhiều và đa dạng dinh dưỡng.

- Không nên ăn trứng chưa chín hoặc trứng để lâu không bảo đảm an toàn: Trứng có thể bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh trong quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc chế biến. Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch cần thận trọng hơn với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Không nên ăn trứng vịt lộn với quá nhiều loại gia vị, nhất là gia vị mặn.

- Không nên ăn kèm quá nhiều muối và gia vị mặn: Khi ăn trứng vịt lộn đa số mọi người đều bổ sung nhiều gia vị như giấm, gừng, muối, ớt, tỏi, tiêu… Việc dùng nhiều muối tiêu, nước chấm và các loại gia vị mặn có thể khiến lượng natri trong bữa ăn tăng cao. Người mắc tăng huyết áp hoặc bệnh thận càng cần kiểm soát lượng muối sử dụng.

- Không tin vào lời đồn thổi về trứng vịt lộn: Rất nhiều người cho rằng, ăn trứng vịt lộn giúp điều trị bệnh, chữa suy nhược cơ thể, tăng cường sinh lý. Tuy nhiên, đây đều là những quan niệm chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định. Trứng vịt lộn có giá trị dinh dưỡng nhưng không phải “thần dược”, ăn nhiều có thể gây tác dụng ngược cho sức khỏe.

Một vấn đề nữa được PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng tư vấn, đó là nên ăn vào buổi sáng là tốt nhất. Bởi trứng vịt lộn giàu năng lượng, nếu ăn vào buổi tối năng lượng khó tiêu hao, khó tiêu gây đầy bụng khó ngủ. Ngoài ra, chỉ nên ăn trứng vịt lộn khoảng 2-3 quả/tuần, không nên ăn quá nhiều. Người có cholesterol cao, bệnh tim mạch, bệnh thận cần hạn chế ăn trứng vịt lộn.

Tóm lại, trứng vịt lộn là món ăn giàu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, có thể góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng cao không đồng nghĩa với việc ăn càng nhiều càng tốt. Muốn tận dụng lợi ích của món ăn này, mỗi người cần chú ý lựa chọn thực phẩm an toàn, chế biến chín kỹ, ăn với lượng phù hợp và kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm.

“Một chế độ ăn tốt cho sức khỏe không được quyết định bởi một món ăn bổ dưỡng duy nhất, mà bởi sự cân đối trong toàn bộ khẩu phần và thói quen sinh hoạt lâu dài”, PGS Nguyễn Trọng Hưng tư vấn.