Trung vệ Việt kiều báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Lương Chí Khải có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan.

Trong buổi tập mới nhất diễn ra ngày 15/11, chỉ hai ngày trước trận đấu với Kyrgyzstan, Lương Chí Khải đã có thể tham gia đầy đủ giáo án chung của đội tuyển Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1998 trước đó gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân trong phần khởi động trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa.

Chấn thương này khiến cầu thủ cao 1m88 không thể góp mặt trong trận đấu nói trên. Anh cũng phải trải qua một số buổi tập riêng dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy tình trạng của Lương Chí Khải đã có chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, ở buổi tập ngày 15/11, trung vệ Việt kiều không chỉ hoàn thành các bài tập vận động thông thường mà còn tham gia những nội dung đòi hỏi cường độ cao như tăng tốc và xử lý bóng. Anh không cho thấy dấu hiệu gặp trở ngại đáng kể, qua đó mở ra khả năng trở lại thi đấu trong thời gian tới.

Sự hồi phục của Lương Chí Khải mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang-sik ở hàng phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể cân nhắc trao cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam cho trung vệ này trong cuộc chạm trán Kyrgyzstan.

Dù chưa thể hiện phong độ thực sự ổn định trong màu áo CLB Thể Công Viettel tại V.League, Lương Chí Khải vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra những dấu ấn khi được thi đấu bên cạnh các đồng đội ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cơ hội để trung vệ Việt kiều thể hiện năng lực và tìm lại sự tự tin.

Với chiều cao 1m88 cùng lợi thế về thể hình, Lương Chí Khải có thể mang đến phương án bổ sung đáng chú ý cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Nếu được kết hợp với những trung vệ có thể hình tốt như Nguyễn Thành Chung hay Phạm Lý Đức, anh sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn trong các tình huống tranh chấp trên không cũng như phòng ngự bóng bổng.

Người hâm mộ đang chờ đợi màn thể hiện của Lương Chí Khải trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu với Kyrgyzstan, diễn ra lúc 19h ngày 17/11, có thể trở thành dấu mốc đáng nhớ nếu trung vệ Việt kiều được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân.