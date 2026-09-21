Trung vệ U23 Việt Nam chỉ ra điểm cực mạnh của U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam rèn quân cho trận đấu với U23 Uzbekistan (ảnh Vĩnh Xuân)

"Uzbekistan là đối thủ mạnh ở cả cấp U23 và ĐTQG, họ sở hữu nhiều cầu thủ mạnh, kỹ thuật. Đặc biệt khả năng chuyển đổi trạng thái của U23 Uzbekistan rất tốt nên chúng tôi phải làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ nhau"-trung vệ Lê Nguyên Hoàng chia sẻ.

Chiều 21/9, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập tại Nagoya (Nhật Bản) để chuẩn bị cho lượt cuối vòng bảng với U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang đứng thứ 2 với 4 điểm sau 2 lượt trận và cần ít nhất 1 điểm để giành vé đi tiếp. U23 Uzbekistan trong khi đó đã chắc suất với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

U23 Việt Nam cần giành tối thiểu 1 điểm để vào vòng sau (ảnh Vĩnh Xuân)

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam để U23 Kuwait cầm hoà 1-1 trong trận đấu hàng tiền đạo lỡ nhiều cơ hội. Đội sau đó thắng U23 Philippines 2-0 ở lượt trận thứ 2. Lê Nguyên Hoàng cho biết chiến thắng giúp anh và các đồng đội lấy lại sự tự tin, trạng thái tâm lý cũng vui vẻ, thoải mái.

"Chúng tôi cần tập trung tối đa cho trận đấu phía trước. U23 Việt Nam cũng cần cải thiện khâu phòng ngự, bọc lót. Đội rất tự tin và sẵn sàng cho trận đấu, dù U23 Uzbekistan là đối thủ mạnh"-Nguyên Hoàng chia sẻ.

Tại Asiad 20, mục tiêu của cả 2 đội bóng đá nam và nữ là giành quyền vào tứ kết. Dù vậy, cả hai đội đều gặp khó khăn về nhân sự hoặc chuẩn bị do thiếu quân và đang trong quá trình chuyển giao lực lượng (với đội nữ). Với U23 Việt Nam, BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định cử thành phần trẻ gồm nhiều cầu thủ lứa U21 tham dự đại hội để xây dựng lực lượng, hướng tới các mục tiêu xa.

HLV Kim Sang-sik vì vậy cũng ưu tiên tập trung cho đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhường quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại Asiad 20 cho ông Đinh Hồng Vinh.

Vĩnh Xuân