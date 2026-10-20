Trung vệ Arsenal tự tin vô hiệu hóa Harry Kane

Trong 7 lần đối đầu trước đây, trung vệ Konsa cùng các đội bóng của mình giành 4 chiến thắng và nhận 3 thất bại trước những đội có tiền đạo Kane. Đáng chú ý, Harry Kane chỉ ghi 2 bàn, đều từ chấm phạt đền và chưa một lần đánh bại các đội bóng có Konsa từ tình huống bóng sống.

Thống kê này là cơ sở để Konsa hướng đến việc tiếp tục ‘bắt chết’ người đồng đội ở tuyển Anh. Tuy nhiên, trung vệ Arsenal không tỏ ra chủ quan trước cuộc chạm trán sắp tới.

"Tôi không quá quan tâm đến những thống kê đối đầu cá nhân, nhưng rất háo hức trước thử thách này", Konsa chia sẻ trước trận.

Ezri Konsa tự tin trước cuộc tái ngộ Harry Kane khi Arsenal làm khách Bayern Munich tại Champions League rạng sáng 22/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: PA.

Lần gần nhất hai cầu thủ này chạm trán diễn ra tại Champions League hồi tháng 10/2024, khi Konsa cùng Aston Villa đánh bại Bayern Munich 1-0 trên sân Villa Park. Tiền đạo Jhon Duran ghi bàn quyết định ở phút 79, trong khi Kane bất lực trước hàng thủ đội chủ nhà.

"Đánh bại Bayern Munich và giữ sạch lưới trên sân nhà là điều rất đặc biệt đối với các cầu thủ lẫn người hâm mộ", trung vệ 28 tuổi nhớ lại.

Dù vậy, nhiệm vụ sắp tới hứa hẹn khó khăn hơn khi Kane đang thể hiện phong độ ghi bàn đáng nể. Kể từ khi gia nhập ‘Hùm xám’ năm 2023, đội trưởng tuyển Anh đã ghi 155 bàn sau 157 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Mới nhất, tiền đạo sinh năm 1993 tiếp tục lập công và góp 2 kiến tạo trong chiến thắng 6-1 trước RB Leipzig tại Bundesliga hôm 17/10. Khả năng săn bàn cùng lối chơi linh hoạt của Kane sẽ là thử thách lớn đối với hàng thủ Arsenal.

Ở chiều ngược lại, Konsa nhanh chóng khẳng định vị trí sau khi chuyển từ Aston Villa đến Arsenal với mức phí 51 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trung vệ người Anh trở thành chốt chặn quan trọng trong hệ thống phòng ngự của HLV Mikel Arteta, đặc biệt khi William Saliba vắng mặt vì chấn thương.

Trong chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest hôm 18/10, Konsa thực hiện pha truy cản quyết định trước tiền đạo Liam Delap ở phút bù giờ, giúp Arsenal bảo toàn 3 điểm. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 4 của đội bóng thành London sau 7 vòng Ngoại hạng Anh.

Không chỉ muốn duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ, tuyển thủ Anh còn đặt tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn cùng Arsenal. Sau khi vô địch Europa League với Aston Villa mùa trước, Konsa hy vọng tiếp tục bổ sung Champions League và Ngoại hạng Anh vào bộ sưu tập.

"Tôi đến Arsenal vì muốn tiếp tục chiến thắng. Mùa trước, tôi đã giành Europa League và mùa này tôi muốn nhiều hơn thế", trung vệ 28 tuổi khẳng định.

Trước mắt, Konsa sẽ có cơ hội kiểm chứng khả năng vô hiệu hóa Kane khi Arsenal làm khách trên sân Allianz Arena của Bayern Munich ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League lúc 2h ngày 22/10 (giờ Hà Nội).