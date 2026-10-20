Trung úy Thái Huỳnh Đệ giúp dân vượt lũ

Trung úy Thái Huỳnh Đệ (ngoài cùng bên phải) thu mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ lưu động

Gần dân, sát địa bàn

Sinh năm 1992, Trung úy Thái Huỳnh Đệ công tác trong lực lượng công an từ năm 2016. Hiện anh là Cảnh sát khu vực phụ trách 2 tổ dân phố Thắng Thuận và Kim Bình, phường Hàm Thắng.

Đây là địa bàn nông thôn, dân cư đông nhưng phân bố rải rác, trong đó Kim Bình có nhiều khu vực trũng thấp ven sông Cái nên thường xuyên đối mặt nguy cơ ngập lụt.

Trong 2 đợt lũ cuối năm 2025, Trung úy Thái Huỳnh Đệ cùng các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, thu hoạch hoa màu, sơ tán hàng trăm hộ dân, ưu tiên người già, trẻ em đến nơi an toàn; đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập gần sông Cái. Tại cầu Suối, anh tham gia chốt chặn, điều tiết giao thông, cứu hộ người và phương tiện bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt, khi 13 hộ dân ở tổ dân phố Kim Bình bị cô lập do nước lũ chảy xiết, sạt lở chia cắt đường, anh nhanh chóng phối hợp lực lượng ANTT cơ sở và các lực lượng khác dựng tuyến cáp treo ròng rọc dã chiến, vận chuyển nhu yếu phẩm qua dòng nước xiết, hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.

Chủ động ứng phó, sẵn sàng vì dân

Sau những lần trực tiếp đối mặt với hiểm nguy trong mưa lũ, Trung úy Đệ càng ý thức tầm quan trọng của việc chủ động nắm tình hình, không để bị động khi sự cố xảy ra.

Trung úy Đệ cõng trẻ nhỏ sơ tán khỏi vùng ngập

Cuối tháng 9/2026, mưa lớn kết hợp điều tiết nước từ hồ Sông Quao khiến nước sông Cái dâng cao, gây ngập cả 9 tổ dân phố phường Hàm Thắng. Đến 7 giờ ngày 25/9, khoảng 500 hộ bị ngập, trong đó 443 hộ với 1.377 người dân được di dời đến nơi an toàn. Trước tình hình khẩn cấp, Công an phường Hàm Thắng phối hợp chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó. Công an tỉnh tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp lực lượng dân quân hỗ trợ cứu hộ, di dời người dân.

Trong những ngày mưa lũ, Trung úy Đệ chủ động xuống địa bàn từ khuya, phối hợp lực lượng ANTT cơ sở rà soát điểm trũng thấp, theo dõi mực nước sông Cái, xác định khu vực nguy cơ ngập sâu vận động người dân sơ tán, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. “Những đêm trực lũ gần như không ai ngủ được. Anh em luôn sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, chờ chỉ đạo là lên đường ngay”, Trung úy Đệ chia sẻ.

Trong những lần hỗ trợ người dân vượt lũ, Trung úy Đệ nhớ mãi trường hợp một gia đình ở vùng trũng Kim Bình. Dù được vận động sơ tán từ sáng sớm, người chồng quê ở Tiền Giang vốn quen sông nước không muốn di dời, trong khi vợ mắc bệnh đi lại khó khăn. Đến chiều tối, khi nước ngập nửa căn nhà, anh Đệ cùng đồng đội tiếp cận, kiên trì thuyết phục và đưa hai vợ chồng ra ngoài an toàn. Lúc đó, nước đã dâng 2/3 căn nhà. Sau lần ấy, gia đình đã chủ động hợp tác sơ tán trong những đợt lũ tiếp theo.

Giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng

Với những đóng góp trong công tác phòng, chống lũ lụt, Trung úy Đệ được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen đột xuất đầu tháng 1/2026. Mùa mưa năm nay, anh tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ sơ tán, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trung úy Đệ là cán bộ trẻ năng nổ, sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, chủ động phối hợp giải quyết vụ việc từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình huống phức tạp. Nhờ sâu sát cơ sở, anh nắm bắt thông tin kịp thời, được người dân tin tưởng, cung cấp nguồn tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh. Đặc biệt, trong những đợt mưa lũ, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và gần dân của anh góp phần hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại. Thiếu tá Nguyễn Tô Thế Hiển, Phó Trưởng Công an phường Hàm Thắng