Trung úy Hồ Văn Kết: Trọn tình yêu với nghề chữa cháy

Tốt nghiệp Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021, Trung úy Kết lần lượt công tác ở công an một số địa phương. Qua thực tế công việc, anh hiểu rõ yêu cầu đặc thù của nghề nghiệp, mỗi nhiệm vụ đều có thể đặt cán bộ, chiến sĩ vào môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngoài trực tiếp chiến đấu với “giặc lửa”, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt.

Trung úy Hồ Văn Kết hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học Nham Biền đeo mặt nạ để trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói khí độc.

Trong vô số nhiệm vụ đã trải qua, kỷ niệm làm Trung úy Kết trăn trở nhất là vụ tìm kiếm hai anh em ruột bị đuối nước tại xã Tân Sơn ngày 24/12/2025. Trong cái lạnh cắt da của mùa đông, anh chỉ đạo hai chiến sĩ lặn xuống lòng nước sâu 5 - 6 m và nhanh chóng tìm thấy hai nạn nhân nhỏ tuổi có hoàn cảnh khó khăn, éo le (bố mất sớm, mẹ đi làm xa). Với anh và đồng nghiệp, sự khẩn trương trong từng giây phút ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mong muốn góp phần xoa dịu bớt nỗi đau cho gia đình các nạn nhân.

Phía sau những chuyến cứu hộ hiểm nguy, hậu phương vững chắc luôn là điểm tựa cho Trung úy Kết. Sự thấu hiểu, chia sẻ của người vợ cùng hai cô con gái nhỏ giúp anh gạt bỏ áp lực, vững tâm cống hiến cho công việc.

Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2025, Trung úy Hồ Văn Kết được UBND xã Yên Thế tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão. Cùng năm, anh được Giám đốc Công an thành phố (khi đó là Công an tỉnh) vinh danh dưới cờ vì thành tích trong công tác phòng, chống lụt bão và tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc, đột xuất trong diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.