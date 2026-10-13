Trung úy Dương Văn Cơ nêu gương trong rèn luyện

Bơi vũ trang cá nhân đòi hỏi người tham gia phải có nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật bơi thành thạo, sức bền, sự dẻo dai và bản lĩnh vững vàng. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị hội thao, việc duy trì nền nếp luyện tập, nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực luôn được đặt lên hàng đầu.

Trung úy Dương Văn Cơ giành giải Nhất bơi vũ trang cá nhân tại Hội thao thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1.

Với Trung úy Dương Văn Cơ, mỗi buổi luyện tập là một lần tự vượt qua giới hạn của bản thân. Từ việc duy trì cường độ vận động, nâng cao sức bền đến rèn luyện sự tập trung và quyết tâm trong từng nội dung, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để tự tin bước vào thi đấu, phát huy tốt khả năng và giành thành tích xuất sắc.

Không chỉ khẳng định năng lực cá nhân, trên cương vị Chính trị viên Đại đội 7, Trung úy Dương Văn Cơ còn thể hiện vai trò nêu gương của người cán bộ chính trị bằng những việc làm cụ thể. Tinh thần nghiêm túc trong luyện tập, quyết tâm trong thi đấu và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đồng chí góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện thể lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thành tích giải Nhất của Trung úy Dương Văn Cơ là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực trong luyện tập và thi đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí quyết tâm và phong trào rèn luyện thể lực trong đơn vị, xây dựng Sư đoàn 3 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026 được tổ chức từ ngày 6 đến 14/10, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 16/10 (1945-2026), góp phần nâng cao sức khỏe, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội.