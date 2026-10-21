Trung úy cảnh sát giao thông nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Ngay sau khi phát hiện chiếc đồng hồ nằm bên đường, Trung úy Hoàng Văn Dưỡng đã chủ động đăng tải thông tin lên trang mạng xã hội “Chợ xã Đồng Văn” và các hội, nhóm trên địa bàn để tìm chủ sở hữu.

Chỉ sau khoảng 3 giờ đăng thông tin, chị Sùng Mỹ Hạnh (sinh năm 1987, trú tại tổ 2, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang) đã liên hệ với Trung úy Hoàng Văn Dưỡng để nhận lại tài sản.

Trung úy Hoàng Văn Dưỡng, cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông Đồng Văn, trao trả chiếc đồng hồ thông minh cho chị Sùng Mỹ Hạnh.

Nhận lại chiếc đồng hồ bị đánh rơi, chị Hạnh bày tỏ niềm vui, xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông, đặc biệt là Trung úy Hoàng Văn Dưỡng.

Hành động đẹp của Trung úy Hoàng Văn Dưỡng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.