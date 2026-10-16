Trung ương thống nhất tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: chinhphu.vn

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc truyền đạt nội dung Kết luận số 106 ngày 15/10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, dự báo bối cảnh năm 2027, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, thời cơ và thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn là chủ yếu.

Trong bối cảnh đó, Trung ương đã xác định mục tiêu tổng quát của năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống nhân dân làm thước đo cho sự phát triển. Tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực. Chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, Trung ương đã thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, gồm 22 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 9 chỉ tiêu về môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội từ 36 - 38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%; đón từ 28 - 29 triệu lượt khách quốc tế.

Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đơn cử TP Hà Nội tăng 11,1%, TP HCM tăng 10,4%, TP Hải Phòng tăng 13%, TP Quảng Ninh tăng 12%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Nhận định về những kết quả đạt được năm 2026, Trung ương thống nhất đánh giá năm nay đất nước tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá. Trong đó, có nhiều điểm sáng nổi bật, thể hiện ở 7 nhóm kết quả chủ yếu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những vấn đề còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát chịu áp lực ngày càng lớn (lạm phát 9 tháng ở mức 4,52%). Thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ICOR còn cao. Lãi suất cho vay cao. Cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững, nhập siêu 9 tháng vẫn còn khoảng 19,42 tỷ USD. Có 24/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm, trong đó có cả các địa phương đầu tàu.

Trung ương cho rằng cần tiếp tục rà soát, cắt giảm một số thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cần phải tiếp tục thúc đẩy. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Bên cạnh đó là ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ chưa được xử lý triệt để; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy còn phức tạp..

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, từ thực tiễn năm 2026, Đảng ủy Chính phủ rút ra 5 bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, xác định đúng thứ tự ưu tiên.

Thứ hai, chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả.

Thứ ba, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tư, đoàn kết, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế.

Thời gian từ nay đến cuối năm, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số. Quý IV, GDP cả nước cần tăng trưởng 12,5%. Song song với đó, cần kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ. Không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống. Đẩy mạnh kích cầu, có giải pháp cụ thể tăng cường xuất khẩu, giảm mạnh nhập siêu. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ các dự án tồn đọng, sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Trung ương yêu cầu các địa phương ước đạt và vượt kịch bản tăng trưởng tiếp tục phấn đấu đạt cao hơn; các địa phương chưa đạt phải quyết liệt hơn, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu, nhất là các cực tăng trưởng lớn như TP HCM, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh, TP Đồng Nai, TP Bắc Ninh... cần tăng trưởng cao hơn, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.