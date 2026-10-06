Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát vai trò các tổ chức thành viên tại Tuyên Quang

Ngày 6/10, Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Dự và chủ trì hội nghị có ông Dương Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang giảm từ 40 xuống còn 30 tổ chức. Trong đó có 5 tổ chức chính trị - xã hội; 21 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 2 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và 2 tổ chức khác tiếp tục là tổ chức thành viên theo quy định.

Tổng số đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên là 1.578.094 người.

Thời gian qua, các tổ chức thành viên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các tổ chức thành viên đã thực hiện hơn 3.000 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo, với hơn 150.000 lượt người tham dự; tặng 1.908 suất quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong xây dựng nông thôn mới, các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia hơn 150.000 ngày công lao động, hiến 119.908 m² đất; xây mới, nâng cấp, sửa chữa hơn 361 km đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, đường bê tông nội đồng; đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, hơn 3.800 mô hình tổ tự quản được xây dựng; lượng rác thải thu gom, xử lý ước tính hơn 95.000 tấn. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận hơn 335 tỷ đồng.

Trong công tác cứu trợ, các đơn vị tiếp nhận hơn 103 tỷ đồng và hơn 300 tấn nhu yếu phẩm; phân bổ hơn 133 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai và 5 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Công tác chăm lo Tết được triển khai với mục tiêu 100% hộ nghèo được nhận quà. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đơn vị đã trao 8.989 suất quà, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Đặc biệt, phối hợp thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 76 hài cốt liệt sĩ; tổ chức truy điệu, an táng 31 hài cốt.

Ở từng lĩnh vực, các tổ chức thành viên triển khai những phần việc gắn với chức năng, nhiệm vụ. Tỉnh đoàn tổ chức 6.500 hoạt động tình nguyện, thực hiện hơn 4.000 công trình, phần việc.

Hội Nông dân duy trì Quỹ Hỗ trợ nông dân gần 68,8 tỷ đồng với 174 dự án, hỗ trợ hàng nghìn hộ phát triển sản xuất; phối hợp quản lý hơn 2.675 tỷ đồng dư nợ, hỗ trợ hơn 40.600 hộ nghèo vay vốn tạo việc làm. Hội Chữ thập đỏ vận động 40,79 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các tổ chức thành viên đã chủ trì 43 cuộc giám sát; phối hợp tổ chức 1.634 hội nghị lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp, văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bà Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung trao đổi, làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức thành viên sau sắp xếp; việc phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang với các tổ chức thành viên và vai trò của từng tổ chức trong tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang được Đoàn công tác ghi nhận để nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế chưa đáp ứng đầy đủ; một số quy định, hướng dẫn còn chưa hoàn thiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn hạn chế, chất lượng hoạt động chưa đồng đều.

Từ thực tiễn này, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức sau sắp xếp mà còn phải phát huy thực chất vai trò của từng tổ chức thành viên, từng đoàn viên, hội viên. Đây là cơ sở để MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, phát huy dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.