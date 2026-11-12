Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nguồn tại Củ Chi

Đoàn công tác do ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, làm trưởng đoàn. Tham gia chương trình có lãnh đạo Hội Nông dân 8 tỉnh, thành phố, gồm TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã An Nhơn Tây (TPHCM).

Đoàn đại biểu đến Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bến Dược, thuộc Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao 3 sổ tiết kiệm nghĩa tình đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Củ Chi, An Nhơn Tây. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân vùng đất Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cũng trong chiều 12-11, Đoàn công tác đã thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Nhơn Tây và xã Củ Chi.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng sổ tiết kiệm đến gia đình ông Phan Văn Rằng, thương binh hạng 2/4 tại xã An Nhơn Tây. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 trao tặng 4 sổ tiết kiệm nghĩa tình, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, với tổng kinh phí 40 triệu đồng. Tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, ông Phan Như Nguyện trực tiếp trao 3 sổ tiết kiệm nghĩa tình đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.